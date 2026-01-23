[헤럴드경제=이명수 기자] 각종 논란으로 활동을 중단한 개그우먼 박나래가 막걸리 양조 기술을 배우기 위해 학원에 나타났다.

23일 일간스포츠 보도에 따르면, 박나래는 서울 중심가에 자리한 막걸리 양조 기술 교육기관 A학원에 모습을 드러냈다.

박나래는 180cm 정도의 키에 수려하고 깔끔한 모습의 한 남성과 함께 학원을 방문해 “수업이 있어서 왔다. 곧 시작해서 바로 들어가야 한다”고 말했다.

취재진이 무엇을 배우는지 묻자 박나래는 “뭐라도 해야죠”라고 답변했다.

박나래가 찾은 A학원은 막걸리와 동동주 등 전통주 제조법을 가르치는 교육기관으로, 입문부터 상급까지 단계별 강의를 운영하고 있다. 이곳에서는 전통주뿐만 아니라 고량주, 와인 등 다양한 주종 제조 기술을 다루는 것으로 알려졌다.

박나래와 동행한 남성은 매니저가 없어진 박나래 곁을 지켜주는 지인인 것으로 전해졌다. 이 남성은 “박나래가 정서적으로 현재 많이 어렵고 힘든 시기다. 그걸 조금이라도 해소하기 위해 본인이 관심 있는 것 중에서 나름대로 신중하게 생각해서 어렵게 골랐다”고 설명했다.

이어 “정서적으로 집중할 수 있는 환경이 필요했다. 공부하는 곳”이라고 덧붙였다. 또한 “박나래가 혼자 있는 외로운 상황에서도 이를 이겨내기 위해 노력하고 있다”며 “향후 경찰 조사를 받아야 하는 부분에서도 굉장히 성실하게 진술하기 위해 준비하고 있다”고 강조했다.

한편 박나래는 최근 매니저 갑질 의혹과 주사 이모를 통한 불법 의료 시술 의혹 등에 휘말리며 모든 활동을 중단한 상태다.