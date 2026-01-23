2023년 ‘헤어질 결심’에 이어 후보 미지명 “올해 국제영화상 부문 경쟁 특히 치열”

[헤럴드경제=손미정 기자] 박찬욱 감독의 ‘어쩔수없다’가 아카데미의 문턱을 넘지 못했다. 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)은 주제가상과 애니메이션상 최종 후보에 올라 본격적인 ‘오스카 레이스’를 시작한다.

22일(현지시간) 미국 영화예술과학아카데미(AMPAS)가 발표한 제98회 오스카상 시상식 후보 명단에 따르면 ‘케데헌’은 장편 애니메이션 부문 후보로 지명됐다. ‘골든’으로 주제가상 후보에도 올랐다.

장편 애니메이션 부문 경쟁작은 ‘주토피아 2’, ‘엘리오’, ‘리틀 아멜리’, ‘아르코’ 등 4편, 그리고 주제가상 부문 경쟁작은 ‘씨너스: 죄인들’(I Lie To You), ‘기차의 꿈’(Train Dreams), ‘비바 베르디!’(Sweet Dreams Of Joy), ‘다이앤 워런: 릴렌틀리스’(Diane Warren: Relentless) 등이다.

앞서 국제영화상 부문 예비후보 15편에 포함됐던 ‘어쩔수가없다’는 이날 5편으로 추려진 본 후보에 오르지 못했다.

국제영화상 후보로는 클레베르 멘돈사 필류 감독의 ‘시크릿 에이전트’(브라질), 자파르 파나히 감독의 ‘그저 사고였을 뿐’(프랑스), 요아킴 트리에르 감독의 ‘센티멘탈 밸류’(노르웨이), 가자지구 소녀의 비극을 담은 ‘힌드 라잡의 목소리’(튀니지), 올리버 라세 감독의 ‘시라트’(스페인)가 지명됐다.

일부 외신들은 박찬욱이 지난 2023년 영화 ‘헤어질 결심’으로 아카데미 최종 후보 지명에 실패한 데 이어 또 다시 고배를 마신 것에 대해 “박 감독이 아카데미에서 또다시 냉대받았다”고 지적했다. ‘어쩔수가없다’의 최종 후보 탈락은 ‘이변’이라는 지적이다.

로스앤젤레스(LA)타임스는 “오스카 심사위원들은 과거 ‘헤어질 결심’과 ‘아가씨’ 등 박 감독의 작품을 무시했지만, ‘어쩔수가없다’는 절박한 상황에 몰린 사람들이 얼마나 추악해질 수 있는지를 인간적인 시선과 블랙 코미디로 포착한 작품”이라면서 “마침내 (아카데미의) 벽을 넘을 수 있을 것처럼 보였으나 박 감독의 기다림은 다시 이어지게 됐다”고 전했다.

‘어쩔수가없다’는 앞서 골든글로브 시상식 뮤지컬·코미디영화 부문 작품상과 남우주연상(이병헌), 외국어(비영어)영화상 등 3개 부문 후보로 오른 바 있어, 아카데미에서도 국제영화상 후보 등에 오를 것이란 관측이 높았다.

데드라인은 “박찬욱 감독이 연출한 이 어두운 코미디는 다분히 오스카상을 노린 작품으로 보였지만, 안타깝게도 아카데미는 다시 한번 그의 작품을 국제영화상 후보 명단에서 제외했다”고 지적했다.

버라이어티는 국제영화상 부문에서 냉대받은 작품으로 ‘어쩔수가없다’를 꼽으며 “박찬욱 감독의 어두운 사회 풍자는 흥행 면에서 성과를 거두고 평단의 호평도 받았지만, 올해 이 부문은 경쟁이 특히 치열했다”고 짚었다.

한편 이번 아카데미 후보 명단에서 최대 이변은 할리우드 대작 뮤지컬 영화인 ‘위키드: 포 굿’이 한 개 부문에도 지명되지 못한 점이 꼽혔다. 이 작품의 전편인 ‘위키드’는 지난해 시상식에서 10개 부문 후보에 올랐다. 제임스 캐머런 감독의 ‘아바타: 불과 재’도 의상과 시각효과 부문에만 지명되고, 작품상 등 주요 부문 후보에 오르지 못했다.

영화 ‘씨너스: 죄인들’이 16개 부문 후보에 오르며 역대 최다 후보 지명 기록을 세운 것도 올해 주요 이변 중 하나로 꼽혔다.