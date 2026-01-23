김보현 사장 “성수4, 한강변 대표단지로” 설계·건축구조·조경, ‘월드클래스’ 파트너사 협업 “조합원 분담금 최소화 등 압도적 조건 제시”

[헤럴드경제=서정은 기자] 김보현 대우건설 사장이 22일 성수전략정비구역 제4지구(성수4지구) 재개발 사업지를 직접 찾아 수주전 의지를 표명했다.

23일 대우건설에 따르면 김 사장은 성수4지구 현장에서 임직원들을 격려하며 최고의 사업조건으로 입찰에 임해줄 것을 당부했다. 입찰제안서 제출을 앞두고 현장을 둘러보며 조합원들에게 최종 제시할 조건을 세심히 챙기겠다는 뜻을 전했다.

김 사장은 “성수4지구는 서울의 미래 주거 지형을 새롭게 정의할 상징적인 사업지”라며 “대우건설이 축적해온 하이엔드 주거사업 역량과 기술력을 총동원해 조합과 지역사회가 만족할 수 있는 최적의 제안을 준비해 달라”고 강조했다.

이어 “임직원 한 사람 한 사람의 열정과 전문성이 곧 대우건설의 경쟁력”이라며 직원들을 격려했다.

대우건설은 성수4지구를 재개발 사업을 넘어 한강과 서울숲, 도심 스카이라인이 어우러지는 미래형 주거 랜드마크로 조성한다는 목표다.

김 사장은 “성수4지구는 성수 전략정비구역 내 독보적인 520m 한강 접촉면을 보유한 단지”라며 “인근 정비 구역은 물론 한강변을 대표하는 단지로 자리매김할 것”이라고 말했다. 그러면서 “반드시 조합의 파트너가 돼 성수의 새로운 기준을 세우겠다”고 덧붙였다.

대우건설은 성수4지구에 ‘온리 원(Only One) 성수’라는 비전을 제시하며 도시적 맥락과 ‘성수’만의 아이덴티티를 극대화겠다는 구상을 밝혔다. 이를 위해 글로벌 설계·건축구조·조경 업체들과 협업도 추진 중이다. 설계는 프리츠커 수상자인 리차드 마이어가 설립한 ‘마이어 아키텍츠’, 건축구조 분야는 ‘아룹’, 조경은 ‘그랜트 어소시에이츠’와 손잡았다.

한편 대우건설은 내달 9일 입찰 마감까지 조합의 입찰 지침을 바탕으로 한 최적의 설계와 함께 조합원 분담금 최소화 등 압도적인 금융·사업 조건을 제시하기 위해 전사적 역량을 결집하겠다는 방침이다.