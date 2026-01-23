동별 1~3명 배치…안부 확인·위기 조기 발견·복지정보 전달·민관 자원 연계

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 서울 동대문구(구청장 이필형)는 2026년 고독사 제로(zero)를 목표로 26일부터 우리동네돌봄단 활동을 본격적으로 시작한다.

우리동네돌봄단은 지역 내 주민 중 어려운 이웃에 관심이 많고 봉사 경험이 풍부한 단원으로 구성되며, 동별로 1~3명씩 배치돼 사회적 고립 및 돌봄 위기 가구를 대상으로 ▲일상적 안부확인 ▲위기 상황 조기 발견 ▲복지 정보 제공 및 민·관 자원 연계 등 역할을 수행한다.

구는 고독사 고·중 위험군에 대한 집중관리 체계를 기존과 같이 유지하면서도 올해부터는 저위험군 중에서도 사회적 고립 우려가 높은 중장년층(50·60대) 1인 가구 남성까지 관리 대상을 확대한다. 특히 고위험군에 대해서는 주 2회 이상 안부를 확인하는 등 한층 강화된 관리를 한다.

우리동네돌봄단의 처우를 개선하고 역량 강화도 지속적으로 추진한다. 주 12시간 범위 내 유연근무제 운영과 돌봄 및 위기 대응 역량 강화 교육을 이어간다.

아울러 다양한 연령대의 인력이 돌봄 활동에 참여할 수 있도록 문턱을 낮추기 위해 돌봄단 선발 시 적용하던 나이 권장 기준(40~67세)을 폐지한다.

지난해 우리동네돌봄단은 약 1180가구를 대상으로 총 4만2265건의 안부 확인과 5067건의 민·관 자원 연계 활동을 수행하며 지역 돌봄 안전망으로서의 역할을 충실히 해냈다.

실제 한 돌봄단원은 청력 문제로 전화 소통이 어려운 어르신을 정기 방문하던 중, 일상생활 유지가 어려울 정도로 신체·인지 기능이 저하된 상황을 발견했다. 이에 즉시 동주민센터 복지플래너와 협력해 노인맞춤돌봄서비스와 병원 동행 지원 등 공적 자원을 연계하여 위기 상황을 예방했다.

이필형 동대문구청장은 “전화 한 통, 문 한번 두드리는 일이 한 사람의 삶을 송두리째 바꾸기도 한다”며 “지역이 함께 지켜보는 돌봄이야말로 고립된 가구를 지키는 가장 현실적인 안전망”이라고 강조했다.

돌봄단 활동과 연계 지원은 거주지 동주민센터를 통해 안내받을 수 있으며, 관련 문의는 동대문구 복지정책과로 하면 된다.