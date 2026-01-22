[헤럴드경제=이명수 기자] 장동혁 국민의힘 대표의 단식 투쟁이 8일째인 22일 마무리된 가운데 ‘보수 결집’의 판을 깔았다는 긍정적인 평가가 나온다.

뉴시스에 따르면, 박근혜 전 대통령은 직접 국회를 찾아 장 대표에게 힘을 실었고 개혁보수 성향인 유승민 전 의원은 단식 농성장에 등장해 외연 확장 가능성을 시사했다. ‘통일교·공천뇌물 특검’ 공조에 나선 이준석 개혁신당 대표도 공동 전선 구성에 속도를 내는 중이다.

박 전 대통령은 이날 오전 11시20분께 국회 로텐더홀에 차려진 단식 농성장을 방문해 장 대표에게 단식 중단을 권유했다.

박 전 대통령은 장 대표에게 “국민께서 대표의 진정성을 인정할 것”이라며 “오늘 이 자리에서 ‘이제 단식을 그만두겠다’ 약속해 주셨으면 한다”고 말했다. 장 대표는 “그렇게 하겠다”고 답했다.

이후 장 대표는 오전 11시 55분께 단식 중단을 선언하면서 “더 길고 큰 싸움을 위해서 오늘 단식을 중단한다”며 “그러나 부패한 이재명 정권과 민주당의 폭정을 향한 국민의 탄식은 오늘부터 들불처럼 타오를 것”이라고 했다.

이전까지 장 대표는 병원 후송과 수액 치료 등을 거부하면서 여권의 쌍특검 수용 전까지는 물러서지 않겠다는 결의를 보여왔다. 하지만 이재명 대통령과 여권은 무대응으로 일관했고 당 안팎에서는 뚜렷한 출구전략을 찾기가 어렵다는 말도 나왔다.

이번 회동은 이러한 고민을 해결해 줄 만큼의 파급력이 있었다는 평가가 나온다. 그간 국민의힘 지도부가 대구 달성군 사저를 찾은 적은 있었지만 박 전 대통령이 직접 국회에 공식 방문한 것은 지난 2022년 5월 윤석열 전 대통령 취임식 참석 이후 약 3년 8개월 만이다.

박 전 대통령의 최측근인 유영하 의원은 자신의 페이스북에 “오늘 박근혜 대통령께서 장 대표의 단식을 만류하기 위해서 먼 거리를 달려오셨다”며 “더는 서로를 향해 자해하는 일은 하지 말자. 네 탓이 아니고 내 탓이라고 하자”고 적었다.

김민수 최고위원은 페이스북에서 “더 큰 싸움을 위한 결단으로 단식은 중단됐지만 부패한 이재명 정권과의 싸움은 이제부터가 진짜 시작”이라며 “이 나라를 위한 큰 결단을 내려주신 박근혜 전 대통령께 깊이 감사드린다”고 했다.

송언석 원내대표는 장 대표 단식 중단 이후 열린 긴급의원총회에서 “1983년 김영삼 전 대통령의 단식 투쟁 당시 전두환 정권은 김 전 대통령의 5대 민주화 요구를 수용하지 않았다”며 “하지만 2026년 현재 그 어느 누구도 김 전 대통령의 단식을 실패한 단식이라고 하지 않는다”고 말했다.

이어 “김 전 대통령의 단식이 당시 야당과 민주화 세력을 결집하는 결정적인 계기가 됐고, 그 힘이 결국 1987년 민주 항쟁으로 이어지면서 민주 세력 집권의 길이 열리게 된 것”이라고 했다.

당내에서는 박 전 대통령의 방문 이전에 이번 단식의 상징적인 장면 가운데 하나로 유 전 의원의 방문을 꼽기도 한다.

유 전 의원은 지난 20일 장 대표를 찾아 손을 맞잡았다. 그는 “일부 문제에 있어 서로 생각이 다르더라도 국민이 신뢰할 수 있는 보수로 어떻게 거듭날 수 있는가를 머리 맞대고 해결책을 찾아야 할 때”라고 말했다.

이준석 대표는 장 대표의 건강이 급격히 악화됐다는 소식에 해외 일정을 앞당겨 마치고 지난 21일 새벽에 귀국하기도 했다. 그는 귀국 직후 단식 농성장을 찾아 장 대표에게 “너무 늦지 않게 공동투쟁방안을 마련해 대표께 말하고 함께하겠다”고 했다.

그간 장 대표의 행보에 각을 세워왔던 오세훈 서울시장과 박형준 부산시장 등 현직 지자체장들도 단식 농성장을 방문했다. 지난해 전당대회에서 당대표 자리를 두고 경쟁한 김문수 전 고용노동부 장관도 장 대표를 만나 격려했다.

초·재선 소장파 의원들의 모임인 ‘대안과 미래’도 장 대표의 단식 투쟁을 지지한는 입장을 밝혔다. 이들은 “당의 통합을 저해하는 어떠한 언행도 중단돼야 한다는 것을 결의했다”고 했다.

반면 한동훈 전 대표는 장 대표의 단식 농성장에 모습을 드러내지 않았다. 장 대표 단식 나흘째에 ‘당원게시판 논란’에 대해 사과했지만, 단식에 대한 입장을 따로 내지는 않았다.

조만간 당 중앙윤리위원회의 제명 징계안에 대한 당 지도부의 의결이 예정돼 있는 만큼 양측의 갈등 국면은 지속될 것으로 예상된다.

국민의힘 관계자는 뉴시스와 통화에서 “결론적으로 지방선거를 앞두고 당을 하나로 다시 묶고, 장 대표의 리더십을 회복하는 데 단식이 역할을 한 것은 맞지 않나”라며 “이후 어떤 행보를 보이느냐가 중요할 것”이라고 말했다.