“해외 물량 이관·로봇 자동화, 노사합의 없이 불가” 로봇이 부른 주가 랠리, 현장은 ‘일자리 공포’ 노조 “웃어야 할지 울어야 할지” 로봇 도입 둘러싼 고용 불안…노사 갈등 본격화 조짐

[헤럴드경제=정경수 기자] 현대자동차 노조가 휴머노이드 로봇의 생산 현장 투입에 대해 “노사 합의 없이는 단 1대의 도입도 용납할 수 없다”며 강경한 어조로 반대 입장을 내놨다. 현대차그룹이 이달 초 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 CES 2026에서 공개한 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’의 생산 현장 투입 구상에 제동을 건 것으로, 향후 로봇 도입을 둘러싼 노사 갈등이 본격화할 것으로 예상된다.

22일 전국금속노조 현대차지부는 성명서를 통해 “노사합의 없는 일방통행은 절대 용납할 수 없다”며 “해외 물량 이관과 신기술 도입(로봇 자동화)을 노사합의 없이 밀어붙이는 행위는 단호히 거부한다”고 밝혔다. 그러면서 “노사합의 없이는 단 1대의 로봇도 현장에 들어올 수 없다”고 못 박았다.

앞서 현대차그룹은 이달 6~9일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026에서 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’를 공개했다. 현대차그룹은 오는 2028년까지 미국에 로봇 파운드리 공장을 구축하고, 아틀라스를 대량 생산해 생산 현장에 단계적으로 투입한다는 구상도 함께 제시했다.

노조는 아틀라스 공개 이후 현대차 주가가 급등한 상황을 두고 “웃어야 할지 울어야 할지 모르겠다”고 표현했다. 기술 혁신이 기업 가치와 주가 상승으로 이어지고 있지만, 노동자 입장에서는 고용 불안과 노동 구조 재편이라는 부담이 동시에 커지고 있다는 것이다.

노조는 성명에서 “평균 연봉 1억원을 기준으로 24시간 가동 시 3명, 연 3억원의 인건비가 소요되지만 로봇은 초기 구입비 이후 유지비만 발생한다”며 “장기적으로 인건비 절감을 노리는 자본가에게는 더없이 매력적인 선택지”라고 주장했다. 이어 “현대차가 인건비 절감을 위해 인공지능 로봇 투입을 가시화하고 있다”면서 “노사합의 없는 신기술 도입은 허용할 수 없다”고 강조했다.

해외 생산 물량 확대에 따른 고용 안정 문제도 핵심 쟁점으로 지적됐다. 노조는 국내 공장의 생산 물량 부족 원인으로 미국 조지아주에 위치한 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)로의 물량 이전을 꼽았다. HMGMA는 현재 연 30만대 규모에서 2028년까지 50만대 생산 체제로 확대될 예정이다. 노조는 “국내 공장의 생산 공백을 해외 공장 증설로 메우는 구조가 고착화되고 있다”고 비판했다.

현장에서는 이미 로봇 도입을 둘러싼 긴장감이 감지되고 있다. 울산공장 등 생산라인에서는 로봇팔과 자동화 설비가 품질 검사나 부품 이동 공정에 활용되고 있으며, 휴머노이드 로봇이 조립·의장 공정까지 대체할 수 있다는 우려가 확산하고 있다. 생산직 노동자들 사이에서는 ‘정년을 앞둔 세대는 다행이지만, 후배들은 설 자리를 잃을 수 있다’는 불안감도 커지고 있다.

현대차그룹은 로봇 도입이 단순 반복·고위험 작업을 대체해 인간 노동자의 작업 환경을 개선하는 데 목적이 있다고 설명하고 있다. 그러나 노조는 고용 유지와 노동 조건에 대한 명확한 합의 없이 기술 도입 속도만 앞서는 것은 받아들일 수 없다는 입장이다.

노조는 “노사관계 파탄을 원한다면 그 끝을 보여주겠다”며 향후 대응 수위를 높일 가능성도 시사했다.