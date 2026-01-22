항공 정비사 직업특강 및 다양한 프로그램 진행 “통합 앞두고 ‘화학적 결합의 장’ 마련”

[헤럴드경제=서재근 기자] 아시아나항공이 인천국제공항 아시아나항공 정비 격납고에서 직원 자녀 초청 프로그램인 ‘Why? 항공과학 탐험교실’을 개최했다고 22일 밝혔다.

‘Why? 항공과학 탐험교실’은 항공직업에 꿈이 있는 초등학생 자녀를 회사로 초청하여 아시아나항공 정비 시설을 견학하고 항공 정비사 직업 교육을 진행하는 프로그램이다.

특히, 이번 행사는 대한항공-아시아나항공 통합을 앞두고 대한항공 직원 자녀도 함께 참여해 의미를 더했다. 자녀들에게 특별한 경험을 선사함은 물론, 가족 간의 정서적 교류를 통해 양사 구성원들이 자연스럽게 하나가 되는 ‘화학적 결합’의 장을 마련하고자 기획됐다는 게 회사 측의 설명이다.

행사에는 양사 직원 및 자녀 60명이 참가하여 평소 일반인 출입이 엄격히 제한되는 아시아나항공 제2격납고 시설을 견학하며 실제 정비중인 항공기를 가까이서 관찰하는 등 의미 있는 시간을 보냈다.

견학에 이어 진행된 주요 프로그램으로 ▷항공기 원리에 대한 기초 교육 ▷모형 항공기 제작 실습 ▷현직 아시아나항공 정비사의 생생한 현장 경험을 듣는 ‘직업특강’ 등이 마련됐다.

아시아나항공 관계자는 “이번 행사가 양사 직원 가족들에게 생소했던 항공 정비에 대한 알찬 경험으로 기억되길 바란다”며 “앞으로도 직원 가족들이 참여할 수 있는 다양한 교류 프로그램을 통해 통합의 기반을 더욱 공고히 하겠다”고 말했다.