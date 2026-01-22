▶ 확정 분양가에 중도금 무이자, 발코니 확장비 무상 등 부담 덜한 단지 노려야

▶ 청약통장 없이 동호수 지정 계약, 11월 입주 예정 ‘이천 중리 예미지’ 노려볼 만

수도권 아파트값이 다시 상승 흐름을 탈 것이라는 전망이 잇따르면서, 내 집 마련 시점을 고민하던 수요자들의 판단도 빨라지고 있다. 최근 몇 년간 인허가와 착공 물량 감소로 향후 입주 물량이 줄어들 것이라는 관측이 이어지는 가운데, 공급 축소 국면이 가격 흐름에 영향을 미칠 수 있다는 분석이 힘을 얻고 있다.

부동산 시장 전문가들 역시 비슷한 견해를 내놓고 있다. 한 전문가는 “수도권은 입주 물량이 줄어드는 구간에 진입한 데다, 실수요 중심의 매수 대기 수요가 여전히 두텁다”라면서 “가격이 본격적으로 반등하기 전에 합리적인 선택지를 선점하려는 움직임이 늘어날 가능성이 크다”라고 현재 상황을 분석했다.

이런 상황에서 내 집 마련을 계획 중인 수요자라면, 기존 아파트 매매와 신규 분양을 구분해 접근할 필요가 있다는 조언도 나온다.

기존 아파트 매매의 경우 시장 분위기에 따라 가격 변동성이 크고, 계약부터 잔금까지 비교적 짧은 기간 내 자금 조달이 필요해 부담이 될 수 있다. 여기에 매도자와의 가격 협상 과정에서 적정 시세를 판단해야 하는 부담이 크고, 노후 단지의 경우 입주 후 추가 수리 비용이 발생할 가능성도 배제하기 어렵다. 대출에 대한 어려움 역시 계약 시점의 금융 환경을 그대로 적용받아, 자금 계획의 유연성이 떨어진다는 점도 한계로 꼽힌다.

반면 신규 분양 단지는 분양가가 이미 확정돼 있어 향후 가격 변동에 대한 불확실성이 상대적으로 적고, 입주까지 일정이 길어 자금 계획을 단계적으로 세울 수 있다는 점이 장점으로 꼽힌다.

특히 중도금 무이자 등 금융 혜택이 제공되는 분양 단지는 초기 자금 부담을 낮출 수 있어 실수요자들에게 현실적인 대안으로 거론된다. 여기에 입주 시점이 명확한 선시공 후분양 아파트의 경우, 입주 시점을 가늠할 수 있다는 점에서 최근 주목받고 있다.

올해 그것도, 명확한 입주 시점이 확정된 새 아파트로 내 집 마련에 나서길 원하는 이들이라면 선착순 동호지정 계약 중인 금성백조의 ‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’를 주목해 보는 것이 좋다.

선착순 동호지정 계약의 경우에는 만 19세 이상이면 거주 지역이나 청약통장 가입 및 사용 유무, 주택 소유 여부와 관계없이 누구나 진행할 수 있어, 수도권 새 아파트 선점을 기다려온 이들이라면 더 관심을 가져볼 만하다.

‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’는 선시공 후분양 방식으로 공급돼 올해 11월 입주가 예정이며, 입주 지정기간도 6개월로 자금 계획에 여유를 둘 수 있다.

중리택지지구 내 마지막 민간분양 아파트로 분양가 상한제가 적용돼 합리적인 분양가로 책정된 점도 눈길을 끈다. 계약금은 5%이며, 중도금 전액 무이자 혜택은 물론, 적게는 수백만원, 많게는 수천만원에 이르는 발코니 확장비가 무상 지원돼 초기 부담 또한 낮다.

금성백조의 ‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’는 지하 2층~지상 20층, 12개 동, 전용면적 59·84㎡, 총 1,009가구 규모로 지어진다. 전 가구는 남향 위주의 4Bay 판상형 구조로 채광과 통풍 효율이 극대화돼 있고, 개방감과 일조권까지 확보했다. 타입별로 현관창고, 팬트리, 알파룸, 드레스룸 등을 도입해 수요자 개개인에 맞춘 공간으로 활용할 수 있다.

단지 중심부에는 넓은 중앙광장과 순환형 산책로가 조성돼 산책과 휴식을 함께 즐길 수 있어 자연친화 힐링단지로 손색이 없다는 평가를 받는다. 지상에 차량이 없는 공원형 구조에 드롭오프존과 맘스스테이션을 갖춰 등하교 편의성도 높였다.

커뮤니티 시설은 두 개 층을 하나로 연결한 원스톱 구조로 계획해 이동 동선의 편리함을 강화했다. 특히 피트니스센터와 골프연습장, GX룸을 비롯해 작은 도서관, 독서실, 단지 내 어린이집, 시니어존 등이 마련돼 연령대와 취미에 맞춰 즐길 수 있는 점이 눈에 띈다.

생활 인프라도 안정적으로 갖췄다. 이천시청을 중심으로 한 행정타운과 인접해 있으며, 단지 앞에는 중리초와 병설유치원이 올해 3월 개교가 예정돼 있다. 학원가 이용이 쉽고, 인접 지역에는 이천과학고(예정)도 마련돼 교육 인프라가 양호하다.

단지에서 약 1km 거리에 위치한 경강선 이천역을 이용하면 판교와 강남권 접근도 가능해 수도권 주요 업무지구로의 이동이 수월하다는 평가다. GTX-D(예정), 반도체선(계획)이 갖춰질 경우 편의성 향상도 예상된다.

도보권에 상업용지(계획)가 있고 이천종합터미널, 롯데마트, 관고전통시장, 경기도의료원 이천병원 등 생활 편의시설도 이용이 쉽다. 단지 가까이에 대규모 근린공원이 계획돼 있고, 설봉국제조각공원, 설봉저수지, 중리천수변공원 등 자연환경을 누리기에도 좋다.

직주근접 여건 역시 눈에 띈다. SK하이닉스를 비롯해 OB맥주, 사조씨피케이 등 주요 산업시설로의 출퇴근이 수월하다. 용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산단(예정), 용인 반도체클러스터 일반산단(예정) 등 반도체 산업 핵심 거점과의 연계성도 높다.

그야말로, 사기에는 부담 없고, 살기에는 더할 나위 없는 조건을 갖춘 만큼 금성백조의 ‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’는 빠른 새 아파트에서의 주거생활을 이루고자 하는 이들에게는 탁월한 선택지가 될 것으로 전망된다.

자세한 분양정보는 홈페이지에서 확인할 수 있다. 견본주택은 경기도 이천시 이마트 이천점 옆에 있다.