농협 관련 비위의혹 규명 …3월 중 결과 발표

[헤럴드경제=양영경 기자] 정부가 농협 관련 비위 근절과 투명성 강화를 위해 농협중앙회와 농협재단을 대상으로 추가 특별감사에 착수한다.

국무조정실은 농림축산식품부, 금융위원회·금융감독원, 감사원 등이 참여하는 정부 합동 특별감사반을 구성해 오는 26일부터 농협중앙회와 농협재단에 대한 특별감사를 실시한다고 22일 밝혔다.

이번 감사에는 국무조정실 7명, 농식품부 12명, 금융위·금감원 5명, 감사원 2명, 공공기관 11명, 외부 전문가 4명 총 41명이 투입된다.

이번 특별감사는 지난해 농식품부가 실시한 선행 특별감사의 후속 조치로, 정부는 당시 감사에서 추가 규명이 필요하다고 판단된 부정·금품 선거 의혹과 회원조합의 비정상적 운영 관련 제보를 중심으로 감사를 진행할 계획이다. 이에 따라 감사 범위와 참여 기관도 기존보다 대폭 확대된다.

국무조정실은 감사 업무 전반을 총괄·조정하고, 금융위와 금감원은 금융 관련 사안을 집중 점검할 예정이다. 감사원의 전문 감사 인력도 지원받아 활용한다는 방침이다.

정부는 이번 특별감사를 통해 그간 제기된 농협 관련 비위 의혹을 신속히 규명하고, 오는 3월 중 감사 결과를 발표할 계획이다. 아울러 선거 제도 개선, 내·외부 통제 강화, 지배구조 개선 등을 추진하기 위해 ‘농협개혁추진단’을 구성하는 등 제도 개선 작업에도 속도를 낼 예정이다.

앞서 농식품부는 농협중앙회와 농협재단에 대한 특별감사를 통해 비위 의혹과 인사·조직 운영상의 문제 등 총 65건의 문제점을 적발한 바 있다. 이 가운데 임직원의 변호사비 지급 의혹과 임직원 배임 의혹 등 두 건에 대해서는 현재 경찰에 수사를 의뢰한 상태다.