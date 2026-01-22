[헤럴드경제=최원혁 기자] 폐암 말기로 6개월 시한부 선고를 받았던 한 남성이 고향으로 돌아가 생활 방식을 바꾼 뒤 40년을 더 생존해 화제다.

최근 영국 매체 더미러 등 외신에 따르면 미국 이민자인 스타마티스 모라이티스는 60대 중반에 폐암 진단을 받았다.

당시 의료진은 그에게 남은 수명이 6개월에 불과하며 치료가 불가능한 상태라고 진단했다. 그는 병원에서 고통스러운 치료를 받는 대신 자신의 고향인 그리스 이카리아 섬으로 돌아가기로 결정했다.

이카리아는 100세 이상 장수하는 이들이 많은 ‘블루존’으로 알려진 곳으로 ‘기적의 섬’이라고도 불린다.

고향으로 돌아간 뒤 모라이티스는 점차 호전되기 시작했다. 그는 정해진 알람 없이 잠에서 깨고 매일 낮잠을 잤으며 친구들과 직접 만든 포도주를 마시는 등 스트레스 없는 일상을 보냈다. 또 채소를 직접 재배하고 포도밭을 가꾸는 육체적 활동도 병행했다.

결국 건강을 점차 회복한 그는 시한부 선고를 비웃듯 40년을 더 살았다. 수십 년 후 그가 자신의 생존 원인을 묻기 위해 과거 진단을 내렸던 미국 의료진을 수소문했으나 정작 진단을 내렸던 의사들이 모두 먼저 세상을 떠난 뒤였다.

그는 장수 연구가인 댄 뷰트너와의 인터뷰에서 “스트레스가 적은 삶의 속도로 전환한 것이 생존의 비결이었다”고 말했다.

연구에 따르면 이카리아 주민들은 미국인보다 90세까지 생존할 확률이 두 배 이상 높으며, 암과 심장병 발병 시기도 훨씬 늦다. 이들은 주로 식물성 식단을 섭취하고, 가파른 지형을 매일 걷고, 공동체와의 교류를 중요하게 여긴다.

모라이티스는 말기 진단 이후 40년 넘게 생존하며 이카리아식 삶의 상징이 됐다. 암을 어떻게 이겨냈느냐는 질문에 그는 “그냥 사라졌다”고 말했다.