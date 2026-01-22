어린이 교통안전 및 청소년 학교폭력 예방 교육 실시 “올해도 사회공헌활동 지속 이어갈 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] 금호타이어는 지난해 어린이 및 청소년을 대상으로 실시한 교육기부 사회공헌활동 ‘나를 지켜’ 활동 수혜 인원이 2만명에 이른 것으로 나타났다고 22일 밝혔다.

금호타이어의 ‘나를 지켜줘’ 활동은 아동, 청소년을 위한 교통안전 교육과 학교폭력 예방교육을 예술과 접목시킨 프로그램으로, 학생들의 올바른 사고력과 위험상황 대응력을 제고하기 위해 2020년부터 금호타이어와 한국메세나협회가 함께 추진하고 있는 사업이다.

지난해 10월부터 두 달간 서울 인수초등학교에서 진행된 ‘어린이 교통안전교육’은 2~5학년 300명의 학생이 참여하여 ‘예술로 STOP&GO 우리 함께 안전하게’ 슬로건 아래 직접 캠페인송과 무용 동작을 만들며 교통안전과 사고예방의 중요성을 익혔다.

아울러 서울 신서중학교와 남양주 호평중학교 학생 약 1000명은 학교폭력을 주제로 한 뮤지컬 ‘드림, 인 더 스쿨’ 공연을 관람하고 배우와의 소통 시간 가졌다.

강진구 금호타이어 경영지원팀장은 “금호타이어의 ‘나를 지켜줘’ 활동은 금호타이어의 대표적인 교육기부 사회공헌활동으로서 지난해 누적 2만명의 학생들이 참여하며 공감했다“며 ”올해도 어린이 및 청소년의 몰입도와 참여도를 높일 수 있는 프로그램을 기획하고 제공할 예정”이라고 말했다.

한편, 금호타이어는 어린이 교통안전 교육, 청소년 학교폭력 예방 교육뿐만 아니라 희망의 공부방 조성, 초등학교 교실숲 조성, 교통사고 유자녀 미래역량 강화 멘토링 실시 등 아동 및 청소년을 대상으로 다양한 교육기부 사업과 후원 사업을 실시하고 있다.