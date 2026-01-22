22일 출발 항공편부터 적용 승객 편의 증진을 위한 환경 조성 예정

[헤럴드경제=서재근 기자] 티웨이항공이 인천국제공항 제1여객터미널 체크인 카운터를 이전한다고 22일 밝혔다.

기존 인천국제공항 제1여객터미널 F카운터를 사용하던 티웨이항공은 22일부터 B카운터로 우선 이전하며, 이날 출발 항공편부터 적용된다.

이후 오는 26일 오픈 예정인 A카운터는 비즈니스 클래스 승객 대상 ‘프리미엄 체크인’ 서비스를 제공할 계획으로, 대기 시간 단축 및 쾌적한 카운터 이용이 가능할 것으로 기대된다.

이번 체크인 카운터 이전은 공항 내 동선 개선과 혼잡 완화를 통해 승객들의 이용 편의를 높이기 위한 조치다.

티웨이항공이 새롭게 이전하는 A·B 카운터는 대중교통 및 차량 이용 시 1~2번 게이트를 이용하면 더욱 편리하게 도착할 수 있다.

티웨이항공은 체크인 카운터 이전에 따른 현장 혼선을 최소화하기 위해 공항 내 안내 인력 배치와 사전 고지 강화를 병행한다.

홈페이지 및 모바일 채널을 통한 사전 안내, 현장 안내 등을 통해 승객들이 변경된 체크인 카운터를 보다 쉽게 확인하고 이용할 수 있도록 지원할 계획이다.

티웨이항공 관계자는 “이번 체크인 카운터 이전을 통해 승객들이 더욱 편리하게 공항 이용을 할 수 있을 것으로 기대를 모은다”며 “앞으로도 공항 이용 전반에서 만족도를 높일 수 있도록 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.