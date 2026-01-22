28일까지 무료배송 쿠폰 2장 발급…물류거점 70곳으로 확대

[헤럴드경제=김진 기자] SSG닷컴이 오는 28일까지 바로퀵 무료배송 행사를 한다.

바로퀵은 식품∙생활용품 등 이마트 매장 상품을 점포 중심으로 반경 3㎞ 이내에서 1시간 내외로 배송해주는 서비스다. SSG닷컴은 바로퀵으로 이마트 상품을 3만원 이상 구매한 고객에게 무료배송 쿠폰을 아이디(ID)당 2장씩 증정한다.

바로퀵 물류 거점은 지난달 기준 60곳에서 이달 제주권을 포함한 지방 권역 10곳이 추가됐다. 1월 기준 서울권 16곳, 경기권 25곳, 강원권 1곳, 충청권 5곳, 전라권 8곳, 경상권 14곳, 제주권 1곳에서 바로퀵 서비스를 이용할 수 있다. SSG닷컴은 상반기 내 90곳으로 늘릴 계획이다.

SSG닷컴은 이마트와 협업해 바로퀵 운영 상품도 론칭 시점인 지난해 9월 대비 100% 확대했다. 현재 신선·가공식품, 생활용품 등 1만2000여개의 상품을 판매한다.

이달 1일부터 19일까지 바로퀵 주문 데이터를 분석한 결과, 주문 건수는 직전 월 동기 대비 50% 증가했다. 특히 여성 고객이 전체 주문 건수의 80%를 차지했다. 주문 신장률도 20대 31%, 30대 37%, 40대 47%, 50대 51%, 60대 58% 등으로 모든 연령대에서 수요가 높았다.

SSG닷컴 관계자는 “즉시배송 서비스를 더 많은 고객이 이용할 수 있도록 바로퀵 물류 거점을 계속 확대하고 있다”며 “무료배송 프로모션으로 고객 만족도를 높일 것”이라고 말했다.