[헤럴드경제=이원율 기자]넷플릭스 예능 프로그램 ‘흑백요리사 : 요리 계급 전쟁2’에 출연한 후덕죽 셰프가 이병철 삼성그룹 창업 회장과의 인연을 공개했다.

후덕죽 셰프는 tvN 예능 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’(유퀴즈)에 출연했다. 후덕죽은 57년 경력의 중식 대가다.

후덕죽은 이병철 회장이 그의 요리를 맛본 후 폐업 위기에서 벗어날 수 있었던 일화도 말했다. 당시 이 회장은 팔선이 개업 2년이 지나도록 1위 중식당이었던 플라자 호텔의 도원을 이기지 못하자 폐업 지시를 했었다고 한다.

후덕죽은 “(이 회장이)1등이 아니면 하지 않는 게 낫다고 했었다”며 “저는 부주방장이었다. 제 위의 주방장이 그만두고 제가 그 일을 맡았다”고 했다.

그는 “회장님 큰따님이 호텔 고문 역할이었는데 제 음식을 드시고 ‘음식 맛이 달라졌다’며 회장님에게 식당 방문을 권했다”고 했다.

그런데 당시 이 회장이 “뭘 가 봐, 문 닫으라고 한 데를 뭐 하러 가보냐?”고 한 것으로 후덕죽은 전해 들었다고.

하지만 이 회장은 큰딸의 계속된 요청으로 결국 팔선을 찾아 음식을 맛봤다. 직후 폐업 철회를 결정했다. 후덕죽은 “큰따님이 나를 믿어줬다. ‘음식 맛이 달라졌으니 맛보고 결정해도 늦지 않다’며 회장님을 모시고 왔다”며 “(이 회장이)음식을 드시더니 ‘어? 완전히 달라졌다’고 했다. 그래서 그때 (식당 문을)닫지 않고 여태 이어질 수 있었다”고 했다.

그는 “이 회장은 음식을 즐기는 편으로 음식에 대한 지식도 많다”며 “유명한 게 ‘초밥 한 점에 밥알이 몇 개고?’잖나. 조리사는 만들기만 하고 상상도 못했던 것”이라고 했다.

또 “당연히 인정 받았구나, 그때는 참 인생이 요리사로 전환됐다”고 했다.

후덕죽은 이 회장의 건강이 악화해 음식을 바로 섭취하지 못하자 직접 중국과 일본을 다니며 음식을 찾아다니기도 했다고 했다.

후덕죽은 “약선 요리라고, 음식에 약재를 넣어 같이 조리하는 게 있다”며 “회장님이 폐가 좀 안 좋았다. 식사를 제대로 못하시니 약도 못 드셨다. 급해서 비서실에서 빨리 방도를 찾아보자(고 했다)”고 했다.

후덕죽은 “중국 약선 요리 전문점을 어렵게 찾았는데 문을 닫았다. 식당이 모두 일본으로 넘어갔다고 해 어렵게 수소문해 찾았다”며 “손님 입장으로 들어가 먹어보고 하는데 아무래도 음식이니 형태를 알아야 하지 않는가. 그때는 필름 카메라로 팍팍팍 찍으니 지배인이 와서 ‘나가라’고 했다”고 했다.

후덕죽은 “주방장이 퇴근하는 10시까지 밖에서 기다렸다. 사정을 말하니 동감하고 이해해줬다”며 “그분께서 영업시간 끝나고 그 시간 뒷문으로 들어오라고 하더니 알고 싶은 음식을 직접 만들어줬다”고 했다.

그는 그때 배운 천패모 가루를 넣은 배찜 ‘천패모설리’를 이 회장에게 만들어 전했다. 그는 “이거라도 쪄서 드렸더니 조금 드시더라”고 했다.

1949년생인 후덕죽은 1977년부터 2019년까지 신라호텔 팔선에 몸 담았다. 1992년 한중 수교 당시 VIP 만찬을 담당했다. 1994년 호텔신라 조리총괄이사, 2005년에는 상무 직함을 달고 우리나라 조리업계 최초로 대기업 임원직에 올랐다.

후덕죽은 이번 ‘흑백요리사2’에서는 최종 3위에 올랐다. 어른스러운 태도와 노련한 모습으로 시청자에게 사랑을 받았다.