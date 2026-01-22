‘멤버십 플러스’ 개편 골프·숙박·외식 중 추가 혜택 선택

[헤럴드경제=서재근 기자] 롯데렌터카가 고급차 및 수입차 신차 장기렌터카 이용 고객을 위한 특화 서비스인 ‘멤버십 플러스’를 개편했다고 22일 밝혔다.

이번 개편의 핵심은 고객이 자신의 라이프스타일에 맞춰 혜택을 직접 설계할 수 있는 선택형 멤버십 도입이다. 기존의 일괄적인 혜택 제공 방식에서 벗어나 기본 혜택은 유지하되 개인 취향에 따라 골프, 외식, 숙박 등 선호도가 뚜렷한 항목을 추가로 고를 수 있도록 했다.

새로워진 멤버십 플러스는 모든 대상 고객에게 제공되는 기본 혜택과 등급에 따라 고를 수 있는 선택 혜택으로 나뉜다.

기본 혜택은 ▷롯데호텔 제주 숙박권 ▷롯데리조트 제주 아트빌라스 숙박권 ▷롯데렌터카 무료이용권 ▷롯데면세점 등급 우대 등이며, 선택 혜택으로는 ▷골프 (롯데스카이힐CC 제주 이용권) ▷숙박 (롯데호텔 제주·롯데리조트, 제주 아트빌라스 추가 숙박권) ▷외식 (롯데호텔 제주 라세느 뷔페 식사권) 등을 추가로 선택할 수 있다.

선택할 수 있는 혜택의 수는 이용 차종의 등급에 따라 달라진다. 프리미엄 등급 고객은 1개를, 프레스티지 등급 고객은 2개를 추가로 고를 수 있다. 프리미엄 등급 적용 차종은 제네시스 G80·GV80, 현대자동차 아이오닉9, 기아 K9·EV9, 카니발 하이리무진 등이며 프레스티지 등급 적용 차종은 제네시스 G90, 벤츠 S클래스·GLS, 마이바흐 등이다.

롯데렌탈 관계자는 “고급차 및 수입차 장기렌터카 고객들의 다양한 라이프스타일을 지원하기 위해 선택의 폭을 넓혔다”며 “앞으로도 고객의 자동차 생활 전반을 케어하는 차별화된 서비스를 제공할 것”이라고 말했다.

한편, 롯데렌터카는 법인 장기렌터카 서비스 ‘Biz car(비즈카)’와 개인 장기렌터카 서비스 ‘My car(마이카)’ 브랜드를 운영하고 있다. 고객이 있는 곳으로 전문 정비사가 찾아가는 방문 정비 서비스가 기본 장착되고, 법인 차량 운영을 효율적으로 개선시키는 비즈니스 차량관리 전문 설루션 ‘커넥트프로’가 제공된다.

아울러 전문 매니저의 개별 상담을 통해 법인의 여건 및 차량 사용 용도를 종합적으로 고려한 맞춤 차량 추천도 지원한다.