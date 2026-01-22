[헤럴드경제=최원혁 기자] 선행을 시작한 뒤 복권에 당첨 됐다는 사연이 전해져 눈길을 끈다.

최근 복권 수탁사업자 동행복권은 공식 홈페이지를 통해 ‘스피또2000 65회차’ 1등 당첨자 A씨의 사연을 소개했다. A씨가 복권을 구매한 곳은 충남 논산시 연산면 소재의 한 복권판매점이다.

A씨는 현금이 생기면 한 달에 한 번 정도 스피또를 구매해 왔다. 그는 최근 커다란 금덩어리가 나오는 꿈을 꾼 뒤 그동안 모아둔 당첨 복권으로 새로운 회차 복권을 구매했다.

A씨는 “새벽에 복권을 긁어보았다가 당첨 사실을 확인했다”며 “믿기지 않아 30분간 당첨 여부를 계속 재확인했다”고 밝혔다.

이어 “가족들에게 알렸는데, 당첨금을 받을 때까지 믿지 말고 들뜨지 말자고 서로 다독였다”며 “얼마 전 꿈에서 커다란 금덩어리를 봤는데 이런 행운의 예지몽이었던 것 같다”고 했다.

A씨는 “최근 길거리 쓰레기 줍기와 같은 착한 일을 실천하기 시작했는데, 이것이 행운으로 이어진 것 같아 너무 기쁘고 뿌듯하다”며 “쓰레기를 줍기 시작하고 복이 들어온 것 같다. 모두 착하게 살면 좋겠다”고 했다.

한편 스피또2000은 게임별 행운 그림 2개가 모두 일치하면 해당 당첨금을 받는 즉석 복권이다. 판매 가격은 2000원이며 1등 당첨 매수는 매회 6장이다.