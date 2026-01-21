[헤럴드경제=이원율 기자]인공지능(AI) 가속기 칩 선두주자로 통하는 엔비디아가 AI ‘추론’에 특화한 스타트업 베이스텐(Baseten)에 1억5000만달러(약 2200억원)을 투자했다고 월스트리트저널(WSJ)이 소식통을 인용해 20일(현지시간) 전했다.

베이스텐이 벤처캐피털 IVP 등이 주도한 투자 유치 라운드를 통해 3억달러(약 4400억원)를 조달했으며, 이 가운데 엔비디아가 1억5000만달러를 투자했다고 소식통들은 알렸다.

이번 투자 유치에서 베이스텐의 기업 가치는 이전의 두 배인 5억달러로 평가를 받았다.

이번 거래는 엔비디아가 AI 추론에 집중하는 스타트업들에 공격적으로 투자하고 있음을 보여준다.

엔비디아는 지난해 12월 AI 가속기 칩 설계 전문 스타트업 ‘그로크’(Groq)와 기술 라이선스 계약을 맺었다. 그로크는 “이번 계약은 고성능, 저비용 추론 기술에 대한 접근성 확대라는 공동 목표를 반영한다”고 했다.

계약 일환으로 그로크 창업자인 조너선 로스와 사장 서니 마드라 및 다른 팀원들도 엔비디아에 합류해 라이선스 기술 발전과 확장을 도울 것이라고 그로크는 전했다.

양사는 계약 금액을 공개하지는 않았다. 다만 규모는 200억달러(약 29조원)라는 외신 보도가 있었다.

증권사 번스타인의 스테이시 라스곤 애널리스트는 당시 메모에서 기술 라이선스 계약을 맺은 배경을 놓고 인수합병(M&A)시 발생할 수 있는 반독점 규제를 피하기 위한 것이라는 분석을 했다.

한편 앞서서는 챗GPT 개발사 오픈AI는 엔비디아에 도전하는 반도체 스타트업 세레브라스와 컴퓨팅 파워 구매 계약을 맺은 바 있다.

양사가 계약의 구체적 조건은 밝히지 않았지만 로이터통신과 블룸버그통신은 계약 기간은 3년이며 계약 규모는 100억달러(약 14조원)에 이른다고 소식통을 인용해 전했다.

세레브라스는 자사 칩의 응답 속도가 엔비디아 등의 일반적인 그래픽처리장치(GPU) 대비 최대 15배 빠르다고 설명한다.

그레그 브록먼 오픈AI 사장은 “이번 파트너십을 통해 챗GPT는 세계에서 가장 성능이 좋은 것은 물론 가장 빠르기도 한 AI플랫폼이 될 것”이라며 “이와 같은 속도를 통해 차세대 활용 사례가 쌓이면 추가 10억명 이용자도 달성할 수 있을 것”이라고 전망했다.