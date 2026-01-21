1월 20일부터 전통시장 및 대규모 점포 9개소, 재건축·리모델링 정비사업 6개소, 건축공사장 220개소 등 강남 전역 시설물 현장 안전점검... 3월 15일까지 한파쉼터 84개소 운영 및 한파 대비 방문건강관리

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강남구(구청장 조성명)는 20일 ‘화재예방 긴급대책회의’를 열고, 한파 취약계층 보호와 각 시설별 화재예방 강화에 나섰다.

20일 절기상 대한(大寒)을 기점으로, 이번 주 올겨울 최장·최강의 한파가 예보됐다. 본격적인 추위에 맞서, 전기장판, 온풍기와 같은 난방기구의 사용이 급증하면서 겨울철 화재 위험도 높아지고 있다. 과도한 전력 사용과 전기제품, 화기 취급 부주의가 주요 화재 원인으로 지적되는 만큼, 일상생활 속 안전수칙 준수와 점검에 역점을 두고자 한다.

구는 20일 ‘화재예방 긴급대책회의’를 시작으로 공중이용시설, 공동주택, 요양병원, 종교시설, 초고층 및 지하연계 시설 등 관내 주요 시설에 화재예방 수칙을 안내하며, 예방점검이 생활화될 수 있도록 본격적인 관리에 돌입했다.

먼저, 20일부터 29일까지 전통시장(영동전통시장, 강남시장, 논현종합시장, 신사상가, 청담삼익시장)과 대규모 점포(강남개포시장, 도곡시장, 강남 언주로 상가, 은마종합상점) 등 총9개소를 방문해 시설물 화재안전점검을 실시한다. 설 명절을 앞두고 이용객 증가가 예상되어 전기, 가스, 소방, 시설 등 화재 발생 위험 요소를 세밀하게 점검하고, 위험요인 발견 시 즉시 조치 및 정비할 계획이다.

그밖에 현재 공사가 진행 중인 재건축·리모델링 정비사업 6개소, 건축공사장 220개소를 대상으로 화재원인별 예방대책을 전파하고, 담당직원이 현장을 방문해 꼼꼼하게 살필 방침이다.

한편, 강남구는 한파대책 종합지원 상황실을 중심으로 오는 3월 15일까지 24시간 비상 대응체계를 가동한다. 이 기간 동안 평시 한파대책 TF반(3개 반, 5개 부서)이 예찰 활동을 실시하고 한파 특보가 발효가 되면 11개 부서로 확대되어 한파 지원 업무를 수행하며 안전을 살핀다. 구청사를 비롯해 동주민센터, 복지관, 경로당, 도서관, 이동노동자쉼터 등 한파쉼터는 84개소를 운영하고, 버스정류장 온열의자 429개와 한파 가림막 40개소도 정상 운영되도록 수시 점검한다. 한파쉼터 운영 관련 자세한 사항은 강남구청 누리집에서 확인할 수 있다.

‘한파 대비 방문건강관리’를 통해 독거어르신, 장애인, 만성질환자 등 구민 2,703명에게 22개 동에 배치된 37명의 방문간호사가 직접 가정을 찾아가 건강을 살피며 취약계층에 대한 안부 확인과 보호도 강화한다. 또한, 독거 어르신은 안전관리 솔루션(IoT)을 통해 움직임, 온·습도 등을 실시간 모니터링하고, 거동 불편 어르신에게는 도시락과 밑반찬을 배달하며, 노숙인을 대상으로는 일1회 이상 특별순찰을 실시한다.

아울러, 구민들도 일상에서 경각심을 갖고 한파대비와 화재예방을 실천할 수 있도록 안전안내문자, 카카오톡, 홈페이지, 전광판 등 가능한 모든 홍보수단을 적극 활용해 안전수칙과 행동요령을 광범위하게 홍보할 예정이다.

조성명 강남구청장은 “최강 한파 기간 동안 구민들이 피해나 불편 없이 일상을 안전하게 보내실 수 있도록 행정력을 집중토록 하겠다”며 “구민들께서도 한랭질환에 유의하고 화재안전수칙을 잘 지켜 안전하고 따뜻한 겨울을 보내시길 바란다”고 말했다.