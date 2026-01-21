[헤럴드경제=최원혁 기자] 대만에서 20대 친딸을 900여일 감금해 죽음에 이르게 한 친모가 기소됐다.

21일 자유시보와 연합보 등 현지 언론에 따르면 대만 검찰은 20대인 딸을 2년 8개월 동안 집에 감금해 사망에 이르게 한 친모 A(50) 씨를 학대치사죄 등으로 구속기소 했다.

검찰 조사에 따르면 타이중 다자 지역에 사는 A씨는 둘째 딸 B씨의 청결 등 생활 습관을 문제 삼아 고등학교를 휴학시킨 후 지난 2023년 1월부터 전선으로 묶어 방에 가두고 연명할 수 있는 소량의 음식물만 줬다. 이로 인해 B씨는 지난해 영양실조와 장기 기능 손상 등으로 사망했다.

검경은 지난해 9월 신고를 받고 현장에 도착해 조사한 결과 당시 21세인 사망자 몸무게가 30㎏에 불과했다고 전했다. 또 사망한 B씨가 오랫동안 감금돼 있던 것으로 보인다는 이웃 주민들의 진술 등을 확보했다.

A씨는 끝까지 학대 사실을 부정하면서 훈육을 위해 옳은 일을 했다고 주장한 것으로 알려졌다.

한편 B씨의 친부는 아내와의 마찰을 피하기 위해 딸에 대한 학대를 방임한 혐의로 기소됐다.