[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 故전태수가 사망 8주기를 맞았다.

고인은 지난 2018년 1월 21일, 우울증 치료를 받던 중 세상을 떠났다. 향년 34세.

故 전태수의 누나 하지원(본명 전해림)은 당시 예정됐던 영화 홍보 일정을 전면 중단하고 상주로서 동생의 마지막 길을 배웅했다.

하지원은 “아름다운 별. 그 별이 한없이 빛을 발하는 세상에 태어나기를. 사랑하는 나의 별. 그 별이 세상 누구 보다 행복하기를. 세상 모든 이들에게 사랑받는 별이 되기를. 사랑한다. 아름다운 나의 별, 태수야”라며 동생을 애도했다.

2007년 SBS ‘사랑하기 좋은 날’을 통해 연기자로 데뷔한 故 전태수는 누나 하지원의 뒤를 이어 배우의 길을 걸었다.

영화 ‘유쾌한 도우미’ ‘K&J 운명’ ‘천국으로 가는 이삿짐’과 드라마 ‘왕과 나’ ‘성균관 스캔들’ ‘몽땅 내 사랑’ ‘괜찮아, 아빠딸’ 등에 출연하며 배우로서 자리매김한 그는 2010년 방송된 ‘성균관 스캔들’에서 성균관 유생 하인수 역을 맡아 악역 연기로 많은 사랑을 받았다.