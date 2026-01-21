[헤럴드경제=채상우 기자] 청순하고 귀여운 이미지에서 건강미 넘치는 강한 이미지로 돌아온 우주소녀 다영(26)이 자신의 몸매 비결 음식인 ‘김과 파프리카’를 공개했다.

20일 다영은 자신의 SNS에 간식 먹는 사진을 올리며 “김에 파프리카를 제발 싸 먹어보세요”라고 했다. 다영이 올린 사진 속 접시에는 손질한 파프리카와 구운 김이 담겨있다.

파프리카는 비타민C, E, A가 들어있어 면연력을 키우는 역할을 한다. 풍부한 식이섬유는 다이어트에도 도움을 준다.

파프리카는 재미있게도 색깔마다 각기 다른 효과를 낸다. 다영이 사진에 올린 붉은 파프리카는 라이코펜 성분이 있어, 항암과 항산화 기능을 가진다. 주황색 파프리카는 베타카로틴이 풍부해 눈 건강에, 초록색 파프리카는 철분이 많아 빈혈 예방, 노란색 파프리카는 혈액 응고를 막는 피라진 성분이 함유돼 혈관 질환 예방에 좋다.

김은 해조류로 비타민, 미네랄이 풍부하다. 김에 들어있는 폴리페놀, 다당류 등 활성 화합물은 항당뇨, 항비만 효과를 내고 심혈관 건강에 도움이 된다.