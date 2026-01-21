시험차 정밀진단과 검사 등 점검 완료 후 기증 인천연수원에서 평택항 선적 인원 교육

[헤럴드경제=서재근 기자] KG 모빌리티(이하 KGM)가 CSR 활동의 일환으로 인천시 중구 한국항만연수원 인천연수원(이하 인천연수원)에 교육용 차량 ‘토레스’를 기증했다고 21일 밝혔다.

이날 인천연수원에서 열린 기증식에는 KGM 이창열 서비스사업부장 및 노철 노동조합 위원장을 비롯해 김형일 인천연수원장, 김대식 평택항운노동조합 위원장 등 관계자들이 참석했다.

KGM이 기증한 토레스는 연구 개발에 활용했던 시험용 차량으로, 인천연수원은 이를 자동차 선적 전문요원 양성을 위한 운전 교육용 차량으로 활용할 계획이다.

인천연수원은 지난 1989년 국내 유일의 ‘수출용 자동차 선적 운전 과정’을 개설하고 신속한 차량 적재 기술과 손상률 발생 최소화 및 효율성 증대를 목적으로 전국 항만의 자동차 선적 전문요원을 양성하는 기관이다.

KGM 관계자는 “CSR 활동의 일환으로 교육 차량 지원이 필요한 인천연수원에 연구 개발에 활용했던 시험차를 정밀진단과 검사 등 안전 점검 완료 후 기증하게 됐다”며 “앞으로도 수요가 있는 필요 기관에 대한 차량 기증과 신기술 교육 훈련 및 기술 세미나, 현장 실습과 같은 다양한 협력 프로그램 지원 등을 통해 기업의 사회적 책임을 다할 것이다”라고 말했다.

한편, KGM은 2007년 출범한 공익재단인 선현재단을 통해 장학생 지원 및 미래 인재 양성, 재난 예방과 안전문화 확산, 안전 취약계층 보호 등 다양한 공익사업을 펼치고 있다.