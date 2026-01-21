[헤럴드경제=민성기 기자] 유시민 전 노무현재단 이사장이 이재명 대통령의 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 지명과 관련해 “(이 대통령이) 너무 다른 일들에 몰두하다 보니까 좀 느슨해졌던 것이 아닌가”라고 평가했다.

유 전 이사장은 20일 박주민 더불어민주당 의원의 유튜브 채널에 공개된 대담 영상에서 이같이 언급했다.

유 전 이사장은 이재명 대통령에 대해 “잘하고 계신 것 같고 민주당은 원래 그런 모습이 있는 게 또 나오고 있다. 원래 민주당을 지지하려면 손이 많이 간다”고 말했다.

이어 “이 대통령과 내가 선거 기간에 그런 얘기를 많이 했는데, 원래 이재명이라는 정치인은 ‘내가 저 사람을 위해 뭘 해줘야겠는데?’라는 마음이 들게 하는 사람이 아니고 ‘저 사람 덕을 내가 좀 볼 수 있을지도 몰라’ 이렇게 해서 지지하게 만드는 면이 있다”며 “그런 장점이 지금 대통령 취임하고 반년이 지나는 동안 그런 기대를 더 크게 만들고 있다”고 했다.

유 전 이사장은 “그런데 이혜훈씨 지명이나 검찰 개혁안 입법 예고한 거나 이런 거는 이제 대통령이 정치적인 판단 면에서 너무 다른 일들에 몰두하다 보니까 내 생각에는 좀 느슨해졌던 것이 아닌가 그런 생각이 든다”고 밝혔다.

유 전 이사장은 “왜 그렇게 됐는지를 이혜훈씨 건이나 검찰개혁 입법 예고 과정(에서) 어떻게 의사 결정이 그렇게 이뤄졌는지 밖에선 다 알 수 없는데”라면서도 “그 의사 결정 방식이 지금까지 대통령이 해왔던 거하곤 좀 다른 방식이었단 건 분명하다”고 말했다. 유 전 이사장은 “그럼 점검을 해볼 때”라고 강조했다.

최근 공천헌금 수수 의혹으로 더불어민주당을 탈당한 김병기·강선우 의원 사건에 대해서는 “없는 게 나오는 게 아니고 원래 있는 게 예전엔 다 감춰졌지만 지금은 노출되는 것”이라고 말했다.

유 전 이사장은 “이런 일이 반복되지 않도록 제도적 허점을 찾아 시스템을 고쳐나가면 된다”며 “고쳐야 할 점이 여전히 많이 남아있긴 한데 그것이 민주당 전체의 문화라든가 이렇게까지 보이지 않는다”고 덧붙였다.