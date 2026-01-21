이용자 1500만명…국내 공세 박차

국내 온라인동영상플랫폼(OTT) 시장에서 독주하고 있는 넷플릭스가 올해 신작 ‘라인업’을 대거 공개했다.

지난해 넷플릭스의 국내 월간 활성 사용자 수(MAU)는 1500만명을 돌파하며 독보적인 1위를 차지하고 있다. 올해 한국 진출 10주년을 맞는 넷플릭스는 장르를 대폭 다양화한 새 콘텐츠로 국내 시장 공세에 박차를 가한다.

21일 넷플릭스는 서울 영등포구 콘래드 서울에서 ‘넥스트 온 넷플릭스 2026’ 미디어 간담회를 열고 새해 작품 라인업을 공개했다. 넷플릭스 측은 “더욱 풍성한 작품 라인업으로 2026년 동안 구독자의 엔터테인먼트 경험의 질을 한층 높이겠다”며 “오직 넷플릭스에서만 만날 수 있는 작품으로, 구독자들에게는 즐거움과 발견의 순간을, 국내 창작 생태계에는 넷플릭스와 함께하는 순간을 만들어낼 것”이라고 강조했다.

이번 라인업에는 로맨스·코미디 드라마, 장르 예능 등 규모 있는 한국 콘텐츠뿐만 아니라 글로벌 기대작까지 포함됐다.

먼저 넷플릭스는 ‘로맨스’ 장르 작품으로 국내 시장을 공략한다. 구체적으로 ▷이 사랑 통역 되나요? ▷월간남친 ▷이런 엿 같은 사랑 ▷나를 충전해줘 등이다. 드라마뿐만 아니라 ▷솔로지옥 시즌5 ▷모태솔로지만 연애는 하고 싶어 시즌2 등 로맨스 예능도 공개한다.

대작도 선보인다. 영화 ▷파반느 ▷가능한 사랑이 대표적이다. 특히 ‘가능한 사랑’은 이창동 감독의 신작으로, 배우 전도연, 설경구, 조인성, 조여정이 출연한다. 시리즈가 공개되는 작품은 ▷맨 끝줄 소년 ▷스캔들 ▷들쥐 ▷천천히 강렬하게다. 노희경 작가의 작품인 ‘천천히 강렬하게’는 이윤정 감독이 연출을 맡고, 송혜교와 공유가 출연한다. 지난 2년 연속 글로벌 톱 10 비영어 쇼 1위를 차지한 ▷흑백요리사: 요리 계급 전쟁도 시즌3로 돌아온다.

역대급 규모의 장르 예능도 마련됐다. 추리 예능 ▷미스터리 수사단 시즌2, ▷데블스 플랜 시즌3 등의 예능이 올라올 예정이다. 더불어 ▷레이디 두아 ▷참교육 ▷사냥개들 시즌2 ▷로드 등을 선보인다.

코미디 장르 라인업도 준비됐다. 영화는 ▷남편들 ▷크로스2, 예능은 나영석 PD가 제작한 ▷이서진의 달라달라, 개그맨 유재석이 진행하는 ▷유재석 캠프, 아이돌의 설산 대장정을 담은 ▷대체 등산을 왜 하는 건데? ▷대환장 기안장 시즌2가 라인업에 담겼다.

글로벌 화제작도 공개한다. 넷플릭스는 지난 1일부터 한국에서 WWE 독점 중계를 시작해 ▷WWE 먼데이 나잇 Raw를 선보인다. 아울러 영화 ▷나니아 ▷브리저튼 시즌4 ▷성난 사람들 시즌2를 마련했다. 성난 사람들 시즌2에는 배우 장서연, 윤여정, 송강호 등 유명 한국 배우가 합류하는 것으로 알려졌다.

