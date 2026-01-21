도심골프장 플랫폼 ‘시티골프’ 골프 시뮬레이터 ‘GDR MAX’ 2개 부스 21~23일 현지 전시

[헤럴드경제=조용직 기자] 골프 플랫폼 기업 골프존이 이달 21~23일(현지시간) 미국 올랜도에서 열리는 ‘2026 PGA 머천다이즈 쇼’에서 도심형 골프장 ‘시티골프’ 체험관 등 역대 최대 규모의 전시 부스를 운영하며 글로벌 시장 공략에 나선다고 21일 밝혔다.

PGA쇼는 미국프로골프협회(PGA)가 주최하는 세계 최대 규모의 골프 박람회로, 골프존은 지난 2015년 첫 참가 이후 올해로 11번째 참가한다. 특히 올해는 골프존 전시 규모 중 역대 최대 규모인 약 200평의 부스를 마련해 글로벌 시장 공략과 시티골프 사업 확대를 위한 다양한 시연 프로그램과 방문객 이벤트를 준비했다.

골프존은 이번 PGA쇼에서 시티골프와 골프존아메리카 총 2개의 전시 부스를 운영한다. 그중 시티골프 부스는 체험형 전시관으로, 골프존이 2024년에 선보인 도심형 골프장 플랫폼 ‘시티골프’를 체험해 볼 수 있도록 꾸며졌다.

특히 글로벌 골프업계 관계자와 바이어들이 이번 PGA쇼를 통해 시티골프 1, 2호점이 위치한 중국에 방문하지 않고도 시티골프를 체험할 수 있는 기회를 제공한다.

골프존아메리카 부스에서는 최신 골프 연습 시뮬레이터인 ‘GDR MAX’를 최초로 공개하고 다양한 시연 프로그램을 운영한다. GDR MAX는 한 번의 스윙으로 샷, 체중이동, 스윙분석을 해주는 세계 최고 수준의 센싱 기술을 탑재한 올인원 골프 연습 시뮬레이터다.

골프존 스크린골프의 확장성을 직접 확인할 수 있는 실시간 네트워크 플레이 시연도 주요 볼거리다. PGA쇼 현장의 골프존 부스에서 골프존 스크린골프투어인 G투어 선수 전재한, 안예인 프로와 미국의 GOLFZON TOUR 선수들이 참가해 화려한 플레이를 선보인다.

올해 PGA쇼에서는 미국 주요 골프 기관과의 파트너십 공식 발표를 통해 미국 시장에서 브랜드 영향력과 점유율 제고에도 집중한다. 골프존은 미국골프협회(USGA), 캘리포니아 대표 명문 코스 페블비치(Pebble Beach), 미국 골프장 경영자 협회, 골프 지니어스 등과 MOU를 발표하고 실내 골프 확산과 아마추어 저변 확대 방안 등을 협력해 나갈 예정이다.

골프존아메리카 션 변 대표는 “2026 PGA쇼는 골프존그룹의 최신 기술을 선보이는 자리로, 차세대 골프 경험의 중심인 시티골프와 GDR MAX, 스마트캐디까지 골프존그룹이 골프 산업에서 중요한 역할을 수행하고 있음을 보여줄 것”이라며 “다양한 골프 접점을 넓혀 글로벌 골프 토털 플랫폼 기업으로서 입지를 더욱 공고히 하겠다”라고 밝혔다.