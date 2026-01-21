[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국철도기술연구원은 한국과학기술단체총연합회 경기지역연합회(이하 경기과총)와 경기도 지역단위 과학기술 발전, 정책지원을 위한 상호 교류협력 협약(MOU)을 20일 체결했다

양 기관은 이번 협약을 통해 경기도 지역 과학기술 발전을 위한 공동연구 개발 및 지원에 협력하기로 했으며, 지역단위 산업 육성과 경쟁력 강화를 위한 정책지원 등 교류협력을 추진하기로 했다.

경기도는 인구가 가장 많은 광역자치단체로서 신도시 조성과 산업단지 개발이 지속적으로 이루어지며, 광역화된 생활권에서의 대중교통의 중요성이 계속 커지고 있다. 특히 경기도에서 철도망 확충과 함께 철도산업에 대한 관심이 증가하고 있으며, 이에 따라 첨단 철도기술의 적용과 철도 과학문화 확산 수요도 확대되고 있다.

이번 협약을 통해 철도연의 연구 성과가 경기도 지역단위 철도정책 및 산업 현장에 효과적으로 적용·연계될 것으로 기대된다.

철도연은 경기도 내 과학기술 네트워크를 폭넓게 구축하고 있는 경기과총과 협력함으로써, 경기도에서의 철도 관련 첨단 기술과 정책교류 및 실용화 촉진이 기대된다.

한만엽 경기과총 회장은 “이번 협약은 경기도 내 연구기관들 간의 상호교류와 과학기술의 융복합을 활성화시키는 게기가 될 것”이라고 밝혔다.

사공명 철도연 원장은 “철도연은 이번 협약을 경기도 지역단위 철도 과학기술 네트워크 확대의 계기로 삼을 것”이라며 “철도연의 연구성과와 연계하여 경기도 지역의 공동연구 네트워크 확대, 철도산업계 지원, 실용화 촉진, 과학문화 확산까지 국민체감 협력성과를 도출하겠다”고 전했다.