[헤럴드경제=조용직 기자] 스마트기기 브랜드 가민이 골프용 론치 모니터 겸 GPS 디스플레이 ‘어프로치 G82(Approach G82)’를 내달 23일 출시한다고 21일 밝혔다.

어프로치 G82는 스윙 분석과 퍼팅 연습을 하나의 기기에서 지원하는 골프 디바이스다. 5인치 컬러 터치스크린을 통해 세계 4만3000개 이상의 골프 코스 정보를 확인할 수 있다.

드라이빙 레인지, 퍼팅 그린 등 연습 시설에서 다음 라운드를 체계적으로 준비할 수 있는 기능도 지원한다. 백 매핑(Bag Mapping) 기능으로 드라이빙 레인지에서 각 클럽의 평균 비거리를 측정·기록할 수 있다.

가상 캐디 기능은 백 매핑 기능을 통해 수집된 스윙 데이터를 기반으로 바람, 고도 변화, 해저드 위치 등을 종합적으로 반영해 상황에 맞는 클럽을 추천한다. 코스 내 높낮이 변화와 환경을 반영해 보정 거리를 계산해 전략적 플레이를 돕는다.

IPX7 방수 등급에 배터리는 GPS 모드 기준 최대 25시간, 레이더 모드 기준 최대 8시간까지 지속된다.

수잔 라이먼 가민 글로벌 컨슈머 세일즈마케팅 부사장은 “라운드 전 워밍업은 물론 코스 위에서는 가상 캐디 역할을 하는 이번 신제품은 퍼팅 지표까지 새롭게 도입해 사용자가 전반적인 경기력을 끌어올릴 수 있도록 지원한다”고 말했다.