-로맨스 세포를 깨우는 로코 연기

[헤럴드경제 = 서병기선임기자]뛰는 연기가 잘 어울리는 건강미인 고윤정이 ‘이 사랑 통역 되나요?’에서 감정의 결이 살아 있는 연기를 선보이며 설렘 가득한 로맨스를 탄생시켰다.

지난 16일 공개된 넷플릭스 시리즈 ‘이 사랑 통역 되나요?’는 다중언어 통역사 주호진(김선호 분)이 글로벌 톱스타 차무희의 통역을 맡게 되면서 펼쳐지는 예측불가 로맨틱 코미디 작품이다.

고윤정은 극 중 전 세계의 사랑을 받는 글로벌 톱스타 차무희 역을 맡아 화려한 겉모습 이면에 숨겨진 인물의 복합적인 감정선을 섬세하게 그려내며 로맨틱 코미디 장르에서도 남다른 존재감을 드러냈다.

자신의 감정을 자각하는 과정을 디테일한 표현력으로 풀어내 감정의 밀도를 자연스럽게 끌어올렸고, 사랑스러움부터 진지함까지 아우르는 다채로운 매력으로 차무희 그 자체의 설렘을 완성했다.

차무희는 톱스타로서 모두의 시선을 받지만, 사랑 앞에서는 서툰 면모를 지닌 인물이다. 고윤정은 차무희가 주호진과의 관계 속에서 서로 다른 소통 방식과 감정을 이해해가는 과정을 공감 어린 연기로 풀어내 인물의 변화를 설득력 있게 담아냈다.

이러한 흐름 속에서 로맨틱 코미디의 앙상블을 살려냈고, 로맨스 세포를 깨우는 케미스트리로 극의 설렘을 배가시켰다. 더불어 ‘로맨틱 트립’에서 만난 히로(후쿠시 소타 분)와 또 다른 결의 로맨스까지 그려내며 서사에 풍성함을 더했다.

특히 차무희 특유의 꾸밈없는 매력은 고윤정의 세밀한 표현력을 통해 한층 또렷하게 살아났다. 작품 전반에 흐르는 감성적인 분위기와 맞물려 동화 같은 감동과 잔잔한 여운을 남겼으며, 지금껏 보지 못한 새로운 캐릭터로 글로벌 시청자의 몰입을 이끌어냈다.

또한 극 중 톱스타 차무희가 연기한 ‘도라미’ 캐릭터로 차무희와는 상반된 강렬한 반전 모습까지 선보여 색다른 매력을 각인시켰다.

이처럼 고윤정은 자신만의 색깔이 드러나는 진심을 담은 로맨틱 코미디 연기로 작품에 생기를 불어넣었다. 이번 작품을 통해 필모그래피에 의미 있는 한 획을 긋는 이미지 변신에 성공하며 배우로서의 존재감과 연기 스펙트럼을 다시 한번 확장하는 성과를 이뤄냈다. 전 세계 시청자들에게 깊은 인상을 남긴 고윤정의 앞으로의 활약에 더욱 기대감이 높아진다.

한편, 고윤정이 출연한 ‘이 사랑 통역 되나요?’는 지난 16일 전체 편수가 공개됐으며, 넷플릭스에서 만나볼 수 있다.