2019년부터 이어진 나눔…누적 수익금 1.8억원 손흥민 사인 유니폼 등 경매…장애인 자립 지원 자원 재사용 통한 환경 보호 및 사회 가치 실현

[헤럴드경제=최은지 기자] 유한양행은 지난해 12월 진행한 연말 바자회 및 경매를 통해 조성된 수익금 약 5000만원을 장애인 자립 지원을 위해 기부할 예정이라고 21일 밝혔다.

이번 행사는 자원 재사용을 통한 환경 보호와 소외계층 지원을 목적으로 지난 2019년부터 시작됐다. 6년째를 맞은 올해는 임직원들의 적극적인 참여에 힘입어 역대 최대 수익금을 기록했으며, 2019년 이후 누적 기부액은 총 1억8000만원에 달한다.

바자회는 지난해 12월 23일부터 이틀간 유한양행 본사와 연구소, 공장에서 열렸다. 발달장애인의 자립을 돕는 밀알복지재단 ‘굿윌스토어’와 협력해 유한락스, 해피홈 등 자사 주요 제품과 임직원 기증품을 판매했다.

이어 30일과 31일에는 온라인 생중계를 통한 경매가 진행됐다. 임직원 기증품은 물론 유한양행 광고 모델들의 애장품이 출품되어 큰 관심을 모았으며, 특히 축구선수 손흥민의 친필 사인 유니폼은 치열한 입찰 경쟁 끝에 낙찰되어 행사의 의미를 더했다.

유한양행 관계자는 “임직원들이 한마음으로 참여해 나눔과 자원 순환의 가치를 실천할 수 있어 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 ‘건강한 내일, 함께하는 유한’이라는 슬로건 아래 지속적인 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 말했다.