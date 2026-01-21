도봉구민회관 지상 3~4층, 502㎡ 규모... 3층 디지털 교육, 4층 첨단기기 체험‧활용

[헤럴드경제=박종일 선임기자]도봉구민회관 지상 3~4층에 502㎡ 규모의 ‘서울디지털동행플라자 도봉센터’가 조성됐다.

서울디지털동행플라자는 어르신을 위한 디지털복합문화공간으로, 서울 동북권에서는 이곳 하나뿐이다.

서울 도봉구(구청장 오언석)는 지난해 서울시 공모에 참여, 적극적인 노력 끝에 서울디지털동행플라자를 도봉구로 유치했다.

지상 3~4층, 502㎡ 규모로 널찍하며, 어르신의 디지털 첨단기기 50여 개가 구비돼있다.

3층에서는 디지털 수준별 교육이 이뤄지며, 4층에서는 로봇커피, 인공지능(AI) 바둑로봇, 스크린파크골프 등의 기기를 체험하고 활용하는 공간으로 운영된다.

운영시간은 매주 월~토요일 오전 9시부터 오후 6시까지다. 디지털교육과 체험에 관심 있는 구민이라면 누구나 자유롭게 이용할 수 있다.

오언석 도봉구청장은 “서울디지털동행플라자 도봉센터는 어르신들이 디지털 기기 사용에 대한 두려움 없애고 스스로 활용 역량을 키워나갈 수 있는 공간”이라며 “앞으로도 어르신들의 눈높이에 맞춘 세심한 디지털 복지 서비스를 제공해 나가겠다”고 말했다.

지난 1월 20일 서울디지털동행플라자 도봉센터 개관식이 열렸다. 이날 개관식에는 오언석 도봉구청장을 비롯해 지역 국회의원, 시·구의원, 서울시 관계자, 주민 등 100여 명이 방문해 개관을 축하했다. 행사에서는 성공적인 운영을 기원하는 기념 퍼포먼스와 기념 촬영 등이 진행됐으며, 행사 말미에는 참석자들이 센터의 주요시설을 직접 체험해보는 ‘센터 투어’가 이뤄졌다.