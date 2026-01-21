경제관계장관회의서 ‘대·중소기업 상생 성장전략’ 보고 “모두의 성장·대한민국 대도약 위한 상생 생태계 구축” 해외 동반진출·성과공유·협력 범위 확장 제시

[헤럴드경제=홍석희 기자] 한성숙 중소벤처기업부 장관은 21일 “경제외교 성과는 국민 모두의 노력으로 얻은 결과로써, 모든 경제주체에 공유돼 경제발전의 밑거름이 되어야 한다”며 “이를 계기로 생태계 전반에서 대·중소기업이 성과를 나누고 함께 발전하는 상생 성장의 문화가 조성돼야 한다”고 말했다.

한 장관은 이날 오전 구윤철 경제부총리 주재로 열린 경제관계장관회의에서 관계부처 합동으로 발표된 ‘대·중소기업 상생 성장전략’을 보고하며 이같이 말했다. 정부는 이번 대책에 대해 “2026년 경제성장전략 후속 이행 방안으로, 대·중소기업이 성과를 공유하고 함께 성장하는 ‘모두의 성장’을 구현하기 위한 과제를 담고 있다”고 설명했다.

한 장관은 모두발언에서 “오늘 보고드리는 ‘대·중소기업 상생 성장전략’은 ‘대·중소기업 모두의 성장’과 ‘대한민국 대도약’을 구현하기 위한 상생의 기업 생태계 구축 방안”이라며 “지난해 한·미 관세 협상의 성공적인 타결과 잇따른 순방 성과는 우리 경제에 커다란 기회를 가져다줬다”고 밝혔다.

한 장관은 상생 성장전략의 추진 방향과 관련해 “‘상생 성장전략’은 세 가지 방향으로 추진된다”면서 “첫째, 대·중소기업 해외 동반진출과 성장자본 공급 등을 통해 수출·수주 성과가 중소기업에 공유·확산된다”고 밝혔다.

이어 한 장관은 “둘째, 공동 기술개발·협업과 성과공유제 확대 등을 통해 대기업에서 중소기업으로 성과 환류 경로가 강화되도록 했다”면서 “셋째, 상생협력의 틀이 전통 제조업에서 온라인 플랫폼, 금융, 방산, 지역 등 생태계 전반으로 확장된다”고 설명했다.

한 장관은 향후 추진 계획에 대해 “중기부는 이번 ‘상생 성장전략’이 현장에 빠르게 안착되도록 관계부처 및 유관 협·단체와 긴밀히 협조하겠다”며 “주요 내용을 국민과 기업에 신속히 알리는 한편, 기업의 목소리를 통해 현장 안착 상황을 확인하면서 대책이 차질 없이 추진되도록 점검해 나가겠다”고 밝혔다.