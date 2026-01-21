미국채 30년물 4.9% 돌파 ‘셀 아메리카’ 우려에 달러화 약세 지속 금 가격은 4728.1달러…사상 최고치

[헤럴드경제=김영철 기자] 도널드 트럼프 미 대통령의 그린란드 병합 위협 여파와 일본 국채시장 혼란으로 20일(현지시간) 미국 장기 국채 수익률이 4개월 만에 최고치를 기록했다.

전자거래 플랫폼 트레이드웹에 따르면 미 동부시간 이날 오전 10시30분께 10년 만기 미 국채 수익률은 전장보다 5bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.28%를 나타냈다. 이는 지난해 9월 초 이후 4개월여 만에 가장 높은 수준이다.

30년 만기 미 국채 수익률은 같은 시간 전장보다 7bp 오른 4.91%를 나타냈다. 미국채 30년물 수익률 역시 지난해 9월 이후 4개월여 만에 최고 수준을 기록했다.

일본의 재정 악화 우려로 일본 국채 수익률이 급등한 게 미국채를 포함한 글로벌 채권 금리 상승에 영향을 미쳤다. 다카이치 사나에 일본 총리가 내달 조기 총선거를 실시할 방침을 굳힌 가운데 여당이 승리하면 식료품 소비세 감세 등 감세 정책 현실화로 일본의 재정이 악화될 것이란 기대가 일본 국채 투매를 불러왔다.

트럼프 미 대통령이 미국의 그린란드 확보를 위한 합의가 없을 경우 유럽 국가들에 10% 관세를 부과하겠다고 위협하면서 ‘셀 아메리카(미국 자산 매도)’ 우려가 재부상한 것도 미 국채 수익률 상승에 영향을 미쳤다.

달러화 가치도 가파른 약세를 이어갔다. ICE선물거래소에서 유로화 등 주요 6개 통화에 대한 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스(DXY)는 이날 같은 시간 98.55로 전장 대비 0.86% 하락했다.

반면 금 가격은 온스당 4700달러선을 돌파하며 사상 최고치 기록을 경신했다. 뉴욕상업거래소에서 2월 인도분 금 선물 가격은 같은 시간 온스당 4728.1달러로 전장보다 2.9% 급등했다.