[헤럴드경제=함영훈 기자] 독일 TUI 그룹 산하의 프리미엄 리조트 브랜드로, 전 세계 약 15개국에 26개 클럽 리조트를 운영하고 있는 로빈슨 리조트는 2026년 여름 시즌을 앞두고 웰빙과 액티비티 콘텐츠를 확충하고 있다고 20일 밝혔다.

벌써부터, 수상 스포츠, 해변 운동, 요가 프로그램 등을 리조트별 환경에 맞춘 여름 시즌 콘텐츠 가동에 들어간 것이다. 물론 1~2월에도 여름철 날씨를 유지하는 곳에선 벌써 주요 웰니스 프로그램이 활발히 진행중이다.

로빈슨 리조트의 수상 스포츠 프로그램에는 카이트서핑, 윈드서핑, 세일링, 스탠드업 패들보드 등이 포함되며, 리조트의 해변과 해양 환경을 활용해 운영된다. 참여자는 개인 일정과 선호도에 따라 프로그램을 선택할 수 있도록 구성돼 있다.

해변을 배경으로 진행되는 운동 및 스트레칭 프로그램도 함께 마련돼 있다. 야외 공간에서 진행되는 해당 프로그램은 실내 공간과는 다른 환경에서 몸을 움직일 수 있다는 점에서 여름 시즌 프로그램 중 하나로 운영된다.

요가 프로그램은 해변이나 리조트 내 비교적 조용한 공간에서 진행되며, 시간대와 강도에 따라 선택할 수 있도록 구성된다. 요가 경험이 많지 않은 여행객도 참여할 수 있도록 프로그램이 운영된다. 얼리버드 예약을 통해 원활하고 효율적인 웰니스 바캉스를 영위할 수 있겠다.