[헤럴드경제=함영훈 기자] 세계적인 라이브 엔터테인먼트 브랜드 태양의 서커스(Cirque du Soleil)의 하와이 상설 공연 ‘아우아나(Auana)’가 미국 유력 매체 USA투데이가 주관하는 10베스트 리더스 초이스 어워드에서 ‘최고의 신규 어트랙션(Best New Attraction)’ 부문에 선정됐다.

그동안 하와이는 훌라와 자연경관, 해변을 중심으로 한 휴양 이미지가 강했는데, ‘아우아나’의 등장으로 문화 공연 면에서도 강한 여행지라는 면을 일깨운 것으로 평가받고 있다.

‘아우아나’는 하와이의 자연, 신화, 역사, 그리고 현대 문화를 태양의 서커스 특유의 아크로바틱 퍼포먼스와 라이브 음악, 무용, 시각 예술로 풀어낸 상설 공연이다. 단순한 볼거리를 넘어, 하와이라는 지역이 지닌 이야기를 하나의 서사적 경험으로 전달하는 것이 특징이다.

공연은 하와이 오아후 섬 와이키키에 위치한 아웃리거 와이키키 비치콤버 호텔 내 전용 극장에서 상설로 진행되고 있다. 해변과 쇼핑, 다이닝 중심의 기존 와이키키 여행 동선에 자연스럽게 포함될 수 있어, 하와이를 방문하는 여행객들이 일정에 부담 없이 포함할 수 있는 대표 문화 콘텐츠로 주목받고 있다.

특히 ‘아우아나’는 단순한 공연 관람을 넘어, 하와이 여행의 기억을 완성하는 핵심 콘텐츠로 평가된다. 자연과 휴양 중심의 일정에 문화적 깊이를 더하며, 하와이를 ‘보는 여행지’에서 ‘이야기를 경험하는 여행지’로 확장시키는 역할을 하고 있다.

아우아나 한국 마케팅 대행사인 에스마케팅 담당자는 “하와이 고유의 문화와 태양의 서커스의 창의성을 결합한 ‘아우아나’는 이 지역에서만 경험할 수 있는 오리지널 공연”이라며 “하와이를 찾는 여행객이라면 일정에 반드시 포함해야 할 대표적인 문화 콘텐츠로 자리잡길 기대한다”고 밝혔다.

USA투데이 10Best 어워드는 여행·라이프스타일 분야 전문가 추천과 독자 투표를 통해 매년 미국 전역의 주목할 만한 신규 관광 콘텐츠를 선정하는 시상이다. ‘아우아나’는 하와이에서 선보이는 공연 콘텐츠 가운데 드물게 해당 리스트에 이름을 올리며, 관광 어트랙션을 넘어 문화적 상징성을 갖춘 콘텐츠로 평가받았다.