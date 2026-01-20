상권 현황·개폐업·매출·임대료 등 분석해 ‘동네별 처방’ 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 19일 서울신용보증재단(이사장 최항도)과 ‘데이터 기반 행정 활성화 및 소상공인 지원 협력’을 위한 업무협약을 체결했다.

체감경기가 얼어붙을수록 정책은 더 촘촘해져야 한다는 문제의식에서 ‘현장 목소리’에 ‘데이터 근거’를 더해 골목상권 지원의 정확도를 높이겠다는 취지다.

핵심은 상권 빅데이터를 안정적으로 확보·분석해 동대문구형 맞춤 정책으로 연결하는 것이다. 서울신용보증재단은 업종별 매출 분석, 상권 유동 인구, 점포 수, 개·폐업률, 임대료 등 상권을 입체적으로 보여주는 데이터를 제공하고, 분석 결과를 바탕으로 정책 제안까지 지원한다. 동대문구는 이를 토대로 상권 변화의 ‘원인’과 ‘속도’를 읽어 지원이 필요한 곳에 적시에 도착하도록 정책 설계를 정교화할 방침이다.

이번 협약은 단순한 자료 공유에 그치지 않는다. 서울신용보증재단이 구축한 ‘소상공인 빅데이터 저장소(S-data Dam)’ 같은 플랫폼을 통해 서울시 상권 분석 파생 데이터를 가공·정제·저장·유통하고 협약 지자체가 활용할 수 있도록 체계를 갖춘 점이 기반이 된다. 즉, 일회성 분석이 아니라 ‘데이터를 지속적으로 쌓고, 정책으로 환류하는 구조’를 만들겠다는 것이다.

동대문구는 협약 이후 ▲상권별 매출·유동 인구 흐름과 업종 재편 징후를 정기적으로 점검하고 ▲개·폐업이 급증하거나 임대료 변동이 큰 구간은 선제 지원을 검토하며 ▲지원사업 이후 효과(매출·방문·생존율 등)를 지표로 재점검하는 방식으로 정책의 ‘사전 진단–집행–사후 검증’ 체계를 강화할 계획이다. 전통시장 밀집 권역, 대학가 생활상권, 주거지 골목상권처럼 성격이 다른 지역은 동일한 처방이 통하지 않는 만큼, 데이터로 ‘동네별 해법’을 더 촘촘히 설계하겠다는 설명이다.

이필형 동대문구청장은 “현장 경험에 데이터 근거를 더해 소상공인 지원의 속도와 정확도를 함께 높이겠다”며 “상권 변화 신호를 먼저 읽고, 필요한 정책이 제때 작동하도록 체계를 다지겠다”고 밝혔다.