- ‘봄철 산불조심기간(1월 20일∼5월 15일)’…산불 재난에 선재적 대응

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림조합중앙회(회장 최창호)는 ‘봄철 산불조심기간(1월 20일∼5월 15일)’을 맞아 산불 재난에 선제적으로 대응키 위해 ‘산불방지지원본부’를 구성하고 본격적인 운영에 들어간다고 20일 밝혔다.

산림조합중앙회는 산불방지지원본부를 통해 지역본부, 회원조합, 유관기관과 비상연락체계 및 산불대응 단계별 지원 체계 등을 구축하고 산불진화 인력·장비 지원에 나선다.

산림조합중앙회는 산림 분야 재난관리책임기관으로서 지난 2022년 울진, 삼척 대형 산불과 지난해 경북 의성, 경남 산청 산불에 이르기까지 국가 재난사태 때마다 전국 네트워크를 활용한 인력･장비･구호물자 지원을 수행해왔다.

특히 산림조합중앙회는 올해 단순 지원을 넘어 실질적인 산불 발생 원인을 제거하는 일에 집중할 계획이다. 오는 2월 1일~15일까지를 ‘전국 산림조합 영농부산물 일제 파쇄주간’으로 정하고 산불 발생의 주요 원인인 논･밭두렁 내 불법소각 행위를 사전에 방지할 방침이다. 또한 산림경영지도원과 산불자율진화대를 투입해 산림 인접지 주민을 대상으로 밀착형 산불예방 캠페인을 전개함으로써 산불 예방의식을 고취해 나간다는 입장이다.

최창호 산림조합중앙회장은 “산림조합은 유관기관과 긴밀히 협력해 산림재난 대응 역량을 강화하고 국민 안전과 산림자원을 지키는 데 총력을 기울이겠다”고 말했다.