공영 자전거 인센티브 참여자 모집

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 순천시는 공영자전거 활성화를 위해 올해 1분기 온누리 공영자전거 인센티브 사업 참여자를 모집한다고 밝혔다.

온누리자전거 인센티브 사업은 시민이 공영자전거를 하루 30분 이상 이용하면서 대여소에 쓰러져 있는 자전거를 바로 세우고 보관된 자전거 청소 등 간단한 현장 관리 활동에 참여하면 봉사활동 실적으로 인정받는 제도이다.

참여자는 하루 최대 30분의 봉사활동 실적을 인정받게 되며, 해당 실적은 별도의 서류 제출 없이 ‘1365 자원봉사’ 포털에 자동으로 등록된다.

이번 1분기 참여자 모집은 19일부터 오는 30일까지 진행되며 2월부터 3월까지 2개월간 활동하게 된다.

만 15세 이상 공영자전거 이용이 가능한 시민이라면 누구나 참여할 수 있으며, QR코드(https://naver.me/F6ngGotI)를 통해 간편하게 신청할 수 있다.

해당 사업은 지자체 최초로 시행된 시민참여형 공영자전거 인센티브 사업으로 지난해 1182명이 참여해 2356시간의 봉사활동 실적을 쌓았다.