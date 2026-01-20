3772억 투입, 韓최대 연구거점 마련 R&D·공정·품질 ‘원스톱’ 개발체계 글로벌 파트너십·AI플랫폼 확장 등 ‘중장기 성장전략 구현’ 가속 기대

SK바이오사이언스가 인천 송도에 대규모 연구 및 공정개발(R&PD) 센터를 구축하고 본격적인 ‘송도 시대’를 연다. 이번 이전은 제조 중심이었던 송도 바이오 클러스터를 고도화된 연구 기반의 혁신 허브로 진화시키는 분점이 될 전망이다.

SK바이오사이언스는 송도 국제도시에 건립한 ‘글로벌 R&PD(Research & Process Development) 센터’로 본사 및 연구소 이전을 완료하고 19일부터 공식 업무를 시작했다고 밝혔다. 총 3772억 원이 투입된 이 센터는 대지면적 3만413.8㎡, 연면적 6만4178.37㎡ 규모의 지하 2층·지상 7층 건물로 구성된 국내 최대 수준의 백신 연구 시설이다.

이 센터의 핵심은 연구개발(R&D)과 공정개발(PD), 품질 분석 기능을 하나의 흐름으로 연결한 것이다. mRNA, 단백질 재조합, 바이럴 벡터 등 차세대 백신 플랫폼을 연구할 수 있는 전문 실험실과 디지털 협업 환경을 갖춰, 다양한 백신 모달리티에 대한 공정 검증을 안정적으로 수행할 수 있는 기반을 마련했다.

기존에는 상업 생산시설인 안동 ‘L HOUSE’에서 병행해야 했던 일부 연구 공정을 센터 내로 통합하기 위해 글로벌 수준의 파일럿 랩(Pilot Lab)을 구축했다. 이를 통해 기초 연구부터 공정 설계, 스케일업(Scale-up), 기술 검증 및 이전까지 전 과정을 단일 공간에서 해결하는 ‘원스톱 개발 체계’가 완성됐다. 이는 백신 개발 속도와 완성도를 획기적으로 높이는 핵심 동력이 될 것으로 기대된다.

공간 설계에도 혁신을 담았다. 전 층을 개방형 계단으로 연결해 구성원 간 소통을 촉진했으며, 세포(Cell)의 연결을 모티프로 디자인된 로비와 그룹의 창업 정신을 담은 ‘패기월(Passion Wall)’ 등을 통해 독창적인 조직 문화를 시각화했다.

글로벌 파트너십을 위한 인프라도 대폭 확충됐다. 1층에는 100명 이상 수용 가능한 오픈형 행사 공간과 중·소형 회의실을 마련해 국제기구 및 글로벌 파트너사와의 교류를 지원한다. 특히 파일럿 랩 주변에는 공정 단위별 시설을 안전하게 관람하며 기술 설명을 진행할 수 있는 복도를 구축해, 실질적인 비즈니스 논의가 이뤄지는 현장으로 활용할 계획이다.

직원들을 위한 근무 환경과 복지도 업그레이드됐다. AI 기반 업무 도구와 고속 ICT 인프라를 도입한 스마트워크 환경을 조성했으며, 사옥 인근 부지에 50명 규모의 직장 어린이집을 신설했다. 어린이집 보육료와 특별활동비 전액을 회사가 지원해 구성원의 육아 부담을 실질적으로 덜어주기로 했다.

SK바이오사이언스는 송도 센터를 기반으로 폐렴구균 등 프리미엄 백신 포트폴리오를 강화하고, 메신저리보핵산(mRNA) 및 인공지능(AI) 기반 플랫폼 확장 등 중장기 전략을 추진한다. 감염병혁신연합(CEPI), 세계보건기구(WHO), 게이츠재단 등 국제기구와의 공동 프로젝트를 확대하고, 최근 인수한 IDT 바이오로지카와 연계한 글로벌 사업 확장에도 박차를 가할 방침이다.

안재용 SK바이오사이언스 사장은 “송도 글로벌 R&PD 센터 입주는 단순한 사옥 이전을 넘어 중장기 성장 전략을 실질적으로 구현하는 인프라를 확보했다는 데 의미가 있다”며 “연구와 공정, 글로벌 협력이 하나의 성장 구조로 연결되는 이 공간을 통해 세계 보건 향상에 기여하고 글로벌 기업으로 도약하겠다”고 강조했다. 최은지 기자