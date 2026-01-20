근본적 피부 노화 현상 연구 기반 피부 단계별 변화 고려한 관리 설계 뮌헨공대 공동 연구·개발 원료 적용

[헤럴드경제=강승연 기자] 한국암웨이의 뷰티 브랜드 아티스트리가 단순한 안티에이징을 넘어 피부 건강 수명을 관리하는 롱제비티(Longxevity) 리치 크림과 아이 크림을 출시한다고 20일 밝혔다.

‘아티스트리 롱제비티’ 라인은 근본적인 노화 현상에 대한 연구를 바탕으로, 겉으로 드러나는 피부 노화 징후를 관리하는 기존 안티에이징을 넘어 ‘피부 건강 수명’ 관리를 목표로 한다. 피부의 건강한 기능과 활력을 오랫동안 유지하는 데 초점을 맞춰 새로운 뷰티 패러다임을 제안한다.

이번 신제품 2종은 피부 컨디션을 ‘충전–성숙–노화’의 3단계 주기로 정의하고, 피부의 단계별 변화에 도움이 되는 핵심원료를 포함한 포뮬러로 설계됐다. 이를 통해 피부 활력 충전은 물론 피부 장벽, 탄력, 피부결, 광채까지 피부 전반의 컨디션을 단계별로 관리할 수 있도록 개발됐다.

핵심은 식물 줄기세포가 지닌 생명력에 주목한 복합 포뮬러 설계다. 식물줄기세포 배양 성분인 ‘아르간 트리 줄기세포 배양추출물’, ‘가드니아 스템셀’, ‘올리브잎 줄기세포 배양추출물’을 조합해 피부 활력 유지와 피부 컨디션 균형을 지원한다. 여기에 피부 탄력과 진정 케어에 도움을 주는 밀크시슬 추출물과 피부 턴오버 개선으로 피부결 정돈에 도움이 되는 은행잎 추출물을 더했다.

이 가운데 아르간 트리 줄기세포 배양추출물은 독일 뮌헨 공대(TUM) 자발리(Djabali) 교수 연구실과 공동 연구로 개발됐다. 피부 활력 유지와 항산화 케어에 도움을 주는 롱제비티 포뮬러의 핵심 축으로 적용돼 건강한 피부 환경 유지에 기여한다.

신제품의 사용 효과와 만족도는 인체적용시험 및 소비자 설문조사를 통해서도 확인됐다. 롱제비티 리치 크림은 사용 3일 만에 피부 컨디션 변화를 체감했으며, 피부 활력 지수는 157%로, 피부 처짐은 38%만큼 개선된 것으로 나타났다. 아이 크림 역시 눈가 피부 활력 지수가 157%로 개선됐다.

한국암웨이 관계자는 “피부 노화 관리는 단순한 외형 개선을 넘어 피부가 지닌 건강한 활력을 오래 유지하는 것이 핵심”이라며 “이번 신제품은 식물 줄기세포와 피부 과학 연구를 바탕으로 피부 컨디션 전반을 체계적으로 관리하는 스킨케어의 새로운 패러다임을 제시할 것”이라고 말했다.