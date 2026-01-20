[헤럴드경제=나은정 기자] 연말을 지나며 잦아들었던 인플루엔자(독감)가 새해 들어 소아·청소년을 중심으로 다시 크게 늘어 방역 당국이 주의를 당부하고 있다.

질병관리청에 따르면 의원급 의료기관의 인플루엔자 의사환자 분율(외래 1000명당 의사환자 수)은 지난해 11월 중순 이후 감소세를 보이다가 7주 만인 올해 2주차(1월 4~10일)에 다시 증가했다.

해당 기간 인플루엔자 의심환자는 외래환자 1000명당 40.9명으로, 전주(36.4명)보다 12.3% 늘었고, 이번 절기 유행 기준(9.1명)을 크게 웃돌았다.

연령별로 보면 7~12세 연령군의 의사환자 분율이 127.2명으로 가장 높았고, 13~18세가 97.2명, 1~6세가 51.0명으로 뒤를 잇는 등 소아·청소년층에서 집중적으로 발생하고 있다.

특히 이번 재확산의 특징은 B형 인플루엔자 바이러스의 증가다. 지난해 51주차 기준 A형 바이러스 검출률은 36.1%, B형은 0.5%에 그쳤지만, 올해 2주차에는 A형 검출률이 15.9%로 낮아진 반면 B형 검출률은 17.6%까지 높아졌다.

질병청은 현재 유행 중인 B형 인플루엔자 바이러스가 이번 절기 백신 생산에 사용된 바이러스와 매우 유사해 예방접종 효과가 있고, 치료제 내성에 영향을 주는 변이는 없는 것으로 확인됐다며 지금이라도 예방접종을 받을 것을 권고했다.

임승관 질병청장은 “통상 늦겨울에서 이른 봄에 유행하던 B형 인플루엔자가 올해는 조금 이르게 유행 양상을 보이고 있다”며 “올 겨울 유행 초기에 A형 인플루엔자에 걸렸더라도 다시 B형에 감염될 수 있는 만큼, 어르신과 어린이, 임신부 등 고위험군은 지금이라도 예방접종을 받길 바란다”고 밝혔다.