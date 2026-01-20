“그린란드, 미국의 전략자산…美 안보 위탁 안할 것” 노벨상 불발 연계 해석엔 “완전히 터무니없어”

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 예고한 이른바 ‘그린란드 관세’를 둘러싸고 유럽 국가들이 반발하며 보복 관세를 검토하는 데 대해 스콧 베선트 미국 재무장관이 19일(현지시간) “매우 현명하지 못하다”고 비판했다.

베선트 장관은 이날 세계경제포럼(WEF) 연차총회가 열리고 있는 스위스 다보스에서 기자들과 만나 유럽연합(EU)의 보복 조치 가능성에 대한 질문을 받고 이같이 답했다.

앞서 덴마크 자치령인 그린란드를 병합하겠다는 의지를 거듭 밝혀온 트럼프 대통령은, 이에 반대하는 덴마크를 포함한 유럽 8개국을 상대로 다음 달 1일부터 10%의 관세를 부과하겠다고 지난 17일 발표했다. 해당 관세는 오는 6월 1일부터 25%로 인상되며, 미국의 그린란드 매입이 완료될 때까지 유지될 방침이다.

이에 당사국을 포함한 유럽 국가들은 트럼프 대통령을 비판하며 공동 대응을 모색하고 있다. 유럽연합(EU) 차원에서 미국에 보복 관세를 부과하는 방안도 거론되고 있으나 일단은 미국과 대화를 시도할 가능성에 무게가 실린다.

베선트 장관은 “트럼프 대통령은 그린란드를 미국의 전략적 자산으로 보고 있다”면서 “우리는 우리 반구(서반구)의 안보 문제를 어느 누구에게도 위탁하지 않을 것”이라고 강조했다.

베선트 장관은 트럼프 대통령의 그린란드와 관련한 논쟁적인 움직임이 노벨평화상 수상 불발 때문이라는 일부 해석에 대해 “완전히 터무니없다”(complete canard)며 선을 그었다.

미 PBS방송 보도에 따르면 트럼프 대통령은 전날 노벨위원회가 있는 노르웨이의 요나스 가르 스퇴르 노르웨이 총리에게 보낸 편지에서 “내가 8개 이상의 전쟁을 중단시켰는데도 귀국이 나에게 노벨평화상을 주지 않기로 결정했다는 점에서 나는 더 이상 순수하게 ‘평화’만을 생각해야 한다는 의무를 느끼지 않는다”고 적었다.

또한 “평화가 항상 주요한 것이긴 하지만, 이제 미국에 무엇이 좋고 적절한지를 생각할 수 있다”면서 “우리가 그린란드에 대해 완전하고 전면적인 통제권을 가지지 않는 한 세계는 안전하지 않다”고 주장했다.

이는 트럼프 대통령이 노벨상 수상이 불발된 것을 그린란드를 통제할 명분과 연결 짓는 취지로도 해석되고 있다.

베선트 장관은 이번 다보스 포럼에서 트럼프 행정부의 목표에 대해 “미국 우선주의가 미국 단독주의를 의미하지 않는다는 점이 메시지가 될 것으로 본다”며 “트럼프 대통령이 세계 속 미국의 리더십이 어떤 모습일지 이야기하게 될 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 오는 21일 다보스포럼에서 연설할 예정이다. 그가 포럼에 직접 참석하는 것은 6년 만으로, 이번 행사에는 수년 만에 가장 큰 규모의 미국 대표단이 동행한다.

대표단에는 베선트 재무장관을 비롯해 마코 루비오 국무장관, 하워드 러트닉 상무장관, 스티브 윗코프 대통령 중동특사 등이 포함됐다.