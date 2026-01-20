[헤럴드경제=장연주 기자] 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사2’로 주목받은 임성근 셰프가 과거 세차례 음주 운전으로 면허취소 처분받았던 사실을 고백해 비난이 거세지고 있는 가운데, 3년 전 소주를 찾는 임성근에게 화를 내는 아내의 모습이 담긴 영상이 재조명되고 있다.

지난 2023년 6월 임성근의 유튜브채널 ‘임짱TV’에는 ‘보약? 해장탕? 가성비 갑 혼술 안주’라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 임성근은 혼술 안주로 번데기탕을 완성한 뒤, 국물을 한입 맛보고 나서 “이건 미쳤다, 미쳤어. 소주를 부르는 맛이다. 소주 먹어야겠다”고 말했다.

곧이어 그는 아내에게 “소주 한병 주세요”라고 말했고, 아내는 “무슨 소주야 소주는. 말도 안되는 소리하고 있어”라고 소리쳤다.

당황한 임성근은 “저 맨날 이렇게 구박받고 산다”며 너스레를 떨었다. 그러면서 “이런 분들은 번데기탕 끓어서 안방 가져가서 혼자 몰래 먹어라. 아내 잘때 몰래 한잔 마시고 자라”고 덧붙였다.

해당 영상에 네티즌들은 “아내가 술로 얼마나 마음고생 했으면 소주 소리를 듣자마자 학을 뗄까”, “아내분이 왜 만류하는지 알겠네요”, “음주운전 세번이나 해놓고 ‘아내가 구박’ 이러고 있네. 같이 살아주는 거에 감사함이나 느껴라” 등의 반응을 보였다.

앞서 임성근은 지난 18일 유튜브채널을 통해 과거 세차례 음주운전을 했다고 고백했다.

그는 “5~6년 전부터 술을 조심하고 있다. 술을 좋아하다 보니까 실수했다. 10년에 걸쳐 3번 정도 음주 운전을 했다”며 “술 마시고 차 운전석에 시동 걸고 앉아서 자다가 경찰한테 걸렸다. 이게 10년 정도 된 것 같다”고 밝혔다. 그는 가장 최근 적발된 시점에 대해서는 “5년 정도 됐다”고 말했다.

임성근은 “면피하고 싶지 않다. 지금은 정신 차리고 음주운전 안한다”며 “형사 처벌받고 면허 취소됐고, 면허를 다시 땄다”고 전했다.

한편, 임성근은 2009년과 2017년에 음주운전으로 각각 벌금 200만원과 3000만원의 약식 명령을 고지받은 것으로 알려졌다.

또 2020년에는 술에 취한 상태로 약 200m 구간을 직접 운전하다가 음주단속에 적발됐다. 당시 그의 혈중알코올농도는 0.141%로 면허 취소 수준을 훨씬 웃도는 상태였다.

이에 따라 그는 징역 1년, 집행유예 2년을 선고받았다.