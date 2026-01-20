마곡 신사옥 이전…“부동산 전 생애주기 책임”

[헤럴드경제=서정은 기자] 우미에스테이트가 김정훈 신임 대표를 선임하고, 마곡 신사옥으로 이전했다고 20일 밝혔다.

김 대표는 한양대학교 건축공학과를 졸업한 후 대림산업(현 DL이앤씨)에서 건축개발사업팀장 등을 역임했다. 2018년 우미건설에 합류한 이후 부동산 개발사업 및 수주 영업 분야에서 전문성을 쌓았다.

김 대표는 우미에스테이트를 부동산 생애주기의 전 과정을 책임지는 기업으로 도약시키겠다는 청사진을 제시했다. 특히 운영·관리 과정에서 축적한 노하우와 시장 통찰력을 다시 초기 기획 및 소싱(Sourcing) 단계에 반영해 사업의 완성도를 높이는 선순환 구조를 구축하겠다는 전략이다.

우미에스테이트는 우미의 핵심 축인 ‘자산 운영 및 관리’ 부문을 담당하며 그룹 전체의 밸류체인을 완성하는 중추적인 역할을 수행할 전망이다.

우미에스테이트가 이전한 마곡지구는 서울의 차세대 업무 중심지이자 미래 첨단 산업의 거점으로 급부상하고 있는 지역이다. 특히 신사옥인 ‘뉴브 클라우드 힐스’는 우미건설이 시공하고 일부 공간을 우미에스테이트가 직접 운영하는 프라임급 오피스 빌딩이다.

우미에스테이트는 공공지원 민간임대 6676세대를 운영 중이며 2030년에는 1만7300세대로 늘어날 예정이다. 이와 함께 코리빙 ‘디어스 판교’와 상업시설 ‘레이크꼬모 동탄’ 등 다양한 자산을 운영하고 있다.

최근에는 시니어 주거 분야로 사업을 확장하고 있다. 앞으로 ‘구리갈매 공공지원 민간임대주택(실버스테이 시범사업)’, ‘화성동탄2 종합병원 유치 패키지형 개발사업’ 내 시니어 시설, ‘청라 의료복합타운’ 내 시니어 시설도 운영할 계획이다.

김 대표는 “마곡 시대를 맞아 뉴브 클라우드 힐스라는 최적의 업무 환경에서 임직원들과 함께 성장하는 회사를 만들어 갈 것”이라며 “차별화된 운영 전문성을 바탕으로 부동산 시장의 새로운 기준을 제시하겠다”고 밝혔다.