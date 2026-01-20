[헤럴드경제=최은지 기자] 글로벌 헬스케어 기업 헥토헬스케어는 프리미엄 프로바이오틱스 드시모네와 소비자 간의 소통을 확대하고, 체험 중심의 브랜드 커뮤니케이션을 강화하기 위해 ‘드시모네 서포터즈 2기 발대식’을 열고 활동을 본격적으로 시작했다.

이번 서포터즈 2기는 지난해 진행된 1기에 이어 두 번째로 운영되는 프로그램으로, 장 건강과 웰니스에 관심이 높은 소비자들로 구성됐다. 최근 열린 발대식에서는 브랜드 철학과 주요 제품에 대한 소개가 진행돼, 서포터즈들이 드시모네를 보다 깊이 이해하는 시간을 가졌으며, 앞으로 약 6개월간 본격적인 활동에 나설 예정이다.

서포터즈들은 활동 기간 동안 매월 대표 제품인 ‘드시모네 4500’을 직접 섭취한 뒤, 개인 SNS 채널인 인스타그램, 블로그, 유튜브 등을 통해 체험 리뷰 콘텐츠를 제작할 예정이다. 실제 소비자 관점에서의 생생한 후기와 일상 속 활용 경험을 담은 콘텐츠는 SNS를 중심으로 자연스럽게 공유되며, 브랜드에 대한 관심과 신뢰를 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.

이와 함께 서포터즈들은 브랜드 연계 이벤트 및 다양한 참여형 프로그램에도 참여해, 브랜드와 소비자 사이의 밀접한 소통 창구 역할을 수행할 예정이다. 헥토헬스케어는 이러한 활동을 통해 온·오프라인을 아우르는 브랜드 경험을 확장해 나간다는 계획이다.

헥토헬스케어는 향후 서포터즈 활동 결과와 콘텐츠 성과를 지속적으로 분석하고, 우수 사례를 중심으로 소비자와의 소통을 넓혀가며 브랜드 커뮤니케이션을 더욱 강화해 나갈 방침이다.

헥토헬스케어 마케팅 담당자는 “이번 서포터즈 2기는 실제 소비자의 경험을 통해 브랜드의 가치를 보다 진정성 있게 전달하는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 소비자와 함께 호흡하며 신뢰를 쌓아가는 장 건강 대표 브랜드로 자리매김해 나가겠다”고 말했다.