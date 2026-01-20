2021년 시작한 돌봄단, 현재 16개 동으로 확대 운영

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 송파구(구청장 서강석·사진)가 지역사회 내 고립된 이웃을 찾아가 살피는 대표적 인적 안전망 ‘우리동네돌봄단’ 67명을 신규 위촉했다고 20일 밝혔다.

‘우리동네돌봄단’은 주민이 동별 2~6명씩 배치되어 사회적 고립 가구 및 돌봄 위기 가구를 대상으로 ▷정기적 안부 확인 ▷위기 상황 파악 ▷복지 정보 제공 등의 역할을 수행하는 사업이다.

지난 2021년 7개 동 35명으로 시작해 올해로 활동 6년 차를 맞은 돌봄단은 현재 16개 동으로 확대 운영되고 있다.

69명의 단원은 1년 동안 총 4만543가구를 대상으로 8만9502건의 모니터링을 실시했다. 특히 위기 징후가 발견된 5525건에 대해서는 즉시 공적 급여나 민간 서비스로 연계했다.

마천1동에서 6년 차 활동을 이어가는 고복순 단원은 잦은 부재로 연락이 어렵던 한 어르신이 찜통더위를 피해 지하철을 배회한다는 사실을 파악하고, 후원자와의 연계를 통해 신속히 에어컨 설치를 지원했다.

또한, 병원비 부담으로 MRI 검사를 포기했던 어르신을 위해 비용 지원이 가능한 협력 병원을 직접 연계하여, 무사히 정밀 검사와 치료를 시작할 수 있도록 도왔다.

송파구는 이러한 성과를 바탕으로 올해 돌봄 체계를 더욱 강화한다. 돌봄 대상을 기존 고위험군 홀몸 어르신 위주에서 ‘고독사 저위험군 중장년층 남성’까지 추가 확대한다. 또한, 고독사 고위험군에 대해서는 주 2회 이상 안부를 확인하도록 하여 집중 돌봄 체계를 구축한다.

서강석 송파구청장은 “우리동네돌봄단은 구민들이 솔선수범하여 어려운 이웃을 위해 봉사하고 나누고자 하는 마음으로 만들어진 따뜻한 공동체”라며 “구 차원에서도 올해 사회복지 예산을 증액하는 등 소외되고 어려운 이웃에 대한 관심과 지원을 지속적으로 확대하여 ‘복지 사각지대 없는 송파’를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.