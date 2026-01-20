신차 4종으로 SUV 성장 전략 가속 이윤동 초대 대표이사 선임

[헤럴드경제=권제인 기자] 포드세일즈서비스코리아가 한국 시장 진출 30년 만에 ‘에프엘오토코리아(FLAK)’로 사명을 변경하고 사업 운영 체제를 전환한다고 20일 밝혔다.

에프엘오토코리아는 포드모터컴퍼니의 아시아태평양유통시장(APDM)에서 운영되고 있는 딜러 중심 체제로 전환된다. 1995년 포드 한국 법인 창립부터 함께해 온 공식 딜러사인 선인자동차가 에프엘오토코리아의 소유권을 갖고, 국내 포드·링컨의 세일즈 및 서비스를 총괄한다.

장인우 선인자동차 대표는 지난 1일 자로 이윤동 대표이사를 에프엘오토코리아의 초대 수장으로 선임했다. 이 대표는 현대자동차 및 BMW 그룹 코리아, 아우디폭스바겐코리아 등 글로벌 브랜드에서 주요 보직을 역임한 자동차 전문가다. 국내는 물론 수입차 브랜드를 아우르는 폭넓은 경험과 전문성을 보유한 이 대표의 리더십 아래, 브랜드 입지를 공고히 하겠다는 계획이다.

이 신임 대표는 “선인자동차가 축적해 온 30년의 경험과 포드의 글로벌 DNA를 바탕으로 브랜드의 경쟁력을 한층 강화하겠다”며 “고객 접점을 혁신하고, 차별화된 브랜드 경험을 제공하는 데 역량을 집중할 것”이라고 포부를 밝혔다.

에프엘오토코리아는 올해 포드·링컨 신차 4종을 출시하며 본격적인 시장 공략에 나선다. 먼저 ‘링컨 노틸러스 풀-하이브리드’를 통해 친환경 파워트레인을 새롭게 추가, 증가하는 국내 친환경 자동차 수요에 부합하는 프리미엄 하이브리드 스포츠유틸리티차(SUV)를 선보인다.

이어 브랜드 대표 베스트셀링 모델인 포드 익스플로러의 신규 트림 ‘포드 익스플로러 트레머’를 국내 최초로 선보이며 도심형 어드벤처 SUV 라인업을 확대한다. 또한, 완전히 새로워진 ‘올-뉴 포드 익스페디션’과 ‘올-뉴 링컨 네비게이터’ 출시로 초대형 플래그십 SUV 리더십을 이어간다.

한편, 선인자동차는 포드의 가장 오래된 공식 딜러사로 30년간 포드와 링컨 브랜드를 한국 시장에 소개해 왔다. 이번 에프엘오토코리아 출범을 계기로 고객 가치 중심 경영과 차별화된 서비스 경험 제공에 더욱 주력할 방침이다.