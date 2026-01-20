[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)는 지난 12일부터 16일까지 16개 동을 순회하며 주민 3000여 명과 함께 새해 구정 방향을 공유하는 ‘동 신년인사회’를 마쳤다.

이번 자리는 새해를 맞아 주민들과 직접 만나 올해 중점적으로 추진할 정책 방향과 지역별 현안을 함께 살펴보기 위해 열렸다. 각 동 행사에서는 자치회관 프로그램 수강생들의 식전 공연과 유공 구민 표창에 이어, 구청장이 교통·환경·복지 등 주민 생활과 밀접한 분야를 중심으로 올해 추진 계획을 직접 설명하며 주민들과 의견을 나눴다.

중랑구는 이번 자리를 통해 나온 주민 의견을 관련 부서와 공유하고, 검토를 거쳐 구정에 반영할 계획이다. 앞으로도 동 단위 현장 소통을 지속적으로 이어가며 주민과 함께하는 행정을 추진해 나갈 방침이다.

류경기 중랑구청장은 “한 해 동안 추진할 정책 방향을 주민들께 직접 설명하고 의견을 나눌 수 있어 의미 있었다”며 “현장에서 들은 의견을 꼼꼼히 살펴 행정에 충실히 반영해 나가겠다”고 말했다.