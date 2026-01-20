자가유래 Memory NK세포치료제 생산 담당

[헤럴드경제=최은지 기자] 차바이오텍의 자회사 마티카바이오랩스가 NK세포 기반 차세대 항암치료제 개발 기업인 인게니움테라퓨틱스와 첨단재생의료 치료제 위수탁생산(CMO) 계약을 체결했다고 20일 밝혔다.

이번 계약에 따라 마티카바이오랩스는 인게니움테라퓨틱스가 개발 중인 자가유래 ‘Memory NK세포치료제’의 생산과 품질시험을 전담하게 된다. 환자 맞춤형으로 제조되는 첨단재생의료 치료제의 특성을 고려해, 그간 축적한 세포치료제 제조 및 품질 관리 역량과 글로벌 규제 대응 경험을 바탕으로 안정적인 생산 체계를 지원할 계획이다.

인게니움테라퓨틱스는 마티카바이오랩스에서 생산된 치료제를 홍콩 내 암 전문 병원과 협력하여 혈액암 및 고형암 발병 후 재발 위험이 있는 환자들에게 투여할 예정이다. Memory NK세포는 특정 자극을 경험한 후 재노출 시 더 강하고 빠르게 반응하는 세포로, 기존 치료가 어려운 재발성 급성골수성백혈병(AML) 환자에게 새로운 치료 대안이 될 것으로 기대를 모으고 있다.

인게니움테라퓨틱스는 지난 20년간 4건의 임상을 통해 항암치료제 ‘젠글루셀’의 효과와 안전성을 확인했으며, 향후 국내에서도 AML 환자 대상 임상 2상을 진행할 계획이다.

장원규 마티카바이오랩스 대표는 “이번 계약을 통해 자가유래 재생의료 치료제 영역으로 협력 범위를 확장하게 됐다”며 “임상 개발부터 상용화까지 긴밀한 협력을 이어가겠다”고 말했다.