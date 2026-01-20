전통시장·공원 관리 등 4개 분야서 총 17명 선발... 23일까지 주소지 관할 동 주민센터 방문 신청

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구(구청장 이순희)는 취업 취약계층의 생활안정과 지역 공동체 활성화를 위해 ‘2026년 상반기 지역 공동체 일자리 사업’ 참여자를 모집한다.

이번 사업은 근로 의사가 있는 구민에게 일자리를 제공하는 지원 사업으로, 구는 전통시장과 공원 관리 등 지역에 필요한 분야를 중심으로 일자리를 마련했다.

모집 인원은 총 17명으로, △전통시장 스마트 안전·환경 지원(4명) △공동작업장 운영 사업(1명) △육아종합지원센터 시설관리(2명) △공원관리 혁신을 통한 서비스 공원 조성사업(10명) 등 4개 분야로 나뉜다.

신청 자격은 사업 개시일 기준 만 18세 이상 근로능력이 있는 강북구민으로, 가구소득이 기준 중위소득 70% 이하이면서 재산이 4억9900만원 이하인 경우 신청할 수 있다. 단, 동일 또는 유사한 직접 일자리 사업에 반복 참여했거나, 다른 일자리 사업과 참여 기간이 겹치는 경우 등은 선발에서 제외된다.

사업 기간은 3월 3일부터 6월 30일까지 약 4개월간이다. 참여자는 하루 6시간 근무를 원칙으로 일당 6만1920원을 받게 되며, 하루 3시간 근무하는 65세 이상 참여자에게는 3만960원이 지급된다. 이와 함께 간식비와 4대 보험도 지원될 예정이다.

모집 기간은 23일까지이며, 참여를 원하는 구민은 신청서와 신분증, 가점 대상 증빙서류 등을 지참해 주소지 관할 동 주민센터에서 신청할 수 있다. 자세한 사항은 강북구청 홈페이지 고시공고란에서 확인할 수 있으며, 기타 문의는 일자리청년과로 하면 된다. 선발 결과는 2월 20일 개별 통보될 예정이다.

구 관계자는 “지역 공동체 일자리 사업은 단순한 일자리 제공을 넘어 구민들의 생활안정과 지역 서비스 향상에 기여하는 사업”이라며 “취업에 어려움을 겪는 구민들이 이번 기회를 통해 안정적인 소득을 얻고 사회 참여의 계기를 마련하길 바란다”고 말했다.