고정형 대비 건강위해도 2.3배 저감 효과 입증 천식 입원율 44.5% 감소 및 정화 속도 10배

[헤럴드경제=최은지 기자] SK인텔릭스(대표이사 안무인)는 자사의 웰니스 로봇 ‘나무엑스(NAMUHX)’가 고정형 공기청정기 대비 월등한 건강위해도 저감 효과와 공기 청정 성능을 갖췄음을 입증했다고 20일 밝혔다. 관련 연구 결과는 한국실내환경학회 실내환경 및 냄새 학회지에 게재됐다.

이번 연구는 나무엑스의 첫 번째 모델 ‘A1’에 탑재된 자율주행 기반 ‘에어 솔루션(Air Solution)’ 기능을 실제 주거 환경에 적용해 객관적인 공기질 개선 효과를 검증하기 위해 진행됐다. 연구진은 자연 환기 및 고정형 공기청정기와의 비교 실험을 통해 정화 속도와 위해도 저감 수치를 분석했다.

실험 결과, 나무엑스는 건강위해도 저감 측면에서 유의미한 수치를 기록했다. 천식 악화로 인한 입원 가능성을 나타내는 ‘천식 입원율’ 기준에서 고정형 공기청정기는 약 21.3% 감소한 반면, 나무엑스는 약 44.5% 이상 감소해 2.3배 높은 효과를 보였다. 발암 위해도(ECR) 평가에서도 고정형 대비 우수한 성능을 입증하며 오염 사각지대 해소 능력을 증명했다.

성능 면에서도 기존 20평형 고정형 청정기보다 10배 빠른 정화 속도로 최대 60평까지 관리할 수 있어 효율성을 극대화했다. 특히 10초 이내에 5가지 건강 지표를 측정하는 ‘바이탈 사인 체크’ 기술과 구글 ‘제미나이’ 기반의 AI 음성 대화 기능을 탑재해 정밀한 건강 관리가 가능한 첨단 로봇으로서의 면모를 갖췄다.

SK인텔릭스 관계자는 “자율주행으로 오염원을 스스로 감지하는 나무엑스는 기존 고정형 방식의 한계를 넘어서는 혁신적인 솔루션”이라며 “향후 씨큐리티와 개인 건강 케어 등 다양한 영역으로 서비스를 확장해 일상 전반을 관리하는 통합형 웰니스 플랫폼으로 발전시켜 나갈 계획”이라고 밝혔다.

이번 연구는 SK인텔릭스와 서경대 위해성평가연구소 이철민 교수 연구진, 공기 전문 연구기업 에어랩이 공동으로 진행하여 데이터의 객관성을 확보했다.